Incendio en un tren en Pakistán deja más de 60 personas fallecidas

Islamabad, 31 oct (Sputnik).- El número de los muertos por el incendio de un tren en Pakistán aumentó a 62, informó la cadena Geo TV citando a rescatistas.

El jueves el tren que se dirigía de Karachi a Rawalpindi se incendió cerca de la ciudad de Liaquatpur.

#UPDATED: 11 killed, 30 injured as fire engulfed three bogies of #TezgamExpress in #RahimYarKhan https://t.co/rcEKPw5L0U pic.twitter.com/OZD0d0JLtg

— Radio Pakistan (@RadioPakistan) 31 de octubre de 2019