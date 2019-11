¿Actualmente el sindicato nos representa?

Columna Derecho y Sociedad

A raíz de la situación que ha enfrentado nuestro país en los últimos años, esta pregunta a estado presente en mi cabeza, si definitivamente el sindicato que se manifiesta en nombre de los empleados públicos, sector al que pertenezco, lucha por mis derechos, trabaja conforme a mis principios y esta llevando la línea de los valores por los cuales me inclino.

En Costa Rica el movimiento sindical se inició a mediados del siglo XIX, ya que a partir de ese momento se empieza a dar la disparidad en los asuntos laborales. Durante ese período, se dan las migraciones de personas para llevar a cabo obras determinadas y relevantes en la historia de nuestro país como la construcción del ferrocarril.

Con esta migración de personas se da el comienzo en el cambio de ideologías, por ejemplo, para la construcción del ferrocarril se migraron personas de Italia donde esta población traía consigo ideologías socialistas, las cuales en nuestro país no estaban arraigadas fuertemente para ese momento. Esto provocó que en Costa Rica se diera por primera vez en 1884 la huelga de trabajadores, originada por población extranjera que producto de esta se logró insertar en el costarricense ese deseo de la lucha por sus derechos laborales.

A pesar que se dieron este tipo de importaciones de mano de obra, la mayor fuerza laboral en Costa Rica en ese período seguía siendo los artesanos. Poco a poco, este grupo de artesanos lograr ir tomando fuerza en nuestro país, logrando tener representación e ir introduciéndose en la política costarricense, provocando que se establecieras leyes a favor de las clases trabajadoras entre ellas los términos de salarios.

Es a mediados del siglo XX donde estas fuerzas laborales se van a ir desarrollando como verdaderos sindicatos, bajo la dirección de Omar Dengo un grupo de estudiantes logran establecer el Centro de Estudios Sociales Germinal. Este centro en conjunto con un grupo de trabajadores logra que se celebre el 1 de mayo como el día de los trabajadores en 1913, este acontecimiento se mantiene vigente a la fecha.

Con la primera Guerra Mundial el panorama para Costa Rica se empieza a oscurecer en cuanto la economía, las exportaciones bajan y se dan una serie de necesidades en el país, lo que provoca que en 1920 se lleve a cabo la Huelga General, encabezada por la población artesana del país los cuales realizan una serie de solicitudes a el gobierno, dichas solicitudes no son contestadas en el plazo que otorga el sindicato al gobierno y es en ese momento es donde se da la gran huelga, duró aproximadamente 8 días y finalizó cuando el gobierno aceptó el 50% de las peticiones de la fuerza trabajadora. Esto llevo consigo que actualmente tengamos un horario diurno de 8 horas y en aquel tiempo se logró un aumento salarial del 20%.

Posterior a este evento, las huelgas en nuestro país continúan y esto lo hacen representadas por los grupos sindicales que se han ido formando a lo largo de la historia. Es así como dentro de las cifras que indica el anuario estadístico del Ministerio de Trabajo del 2018, se encuentran inscritos formalmente 306 sindicatos, dentro de estos 306 se dividen en: 140 sindicatos del sector privado y 166 sindicatos del sector público.

A lo largo del desarrollo sindical costarricense, se ha logrado observar como los grupos sindicales van perdiendo su rumbo, desenfocándose de sus origines y considero que apartándose del bienestar colectivo y buscando el bienestar de una minoría, sin embargo, el sindicato representa a todos los trabajadores estén o no inscritos dentro del mismo.

Estas afirmaciones tienen sustento en el anuario estadístico del Ministerio de Trabajo 2018, donde se aprecia que la población ocupada al año 2018 rondaba un aproximado de 2.165.323 personas y de esta población activa en el sector laboral el 14,2% está inscrita en diferentes grupos sindicales.

Por otra parte, en los últimos años (2014-2018) continuando con los datos del anuario estadísticos del Ministerio de Trabajo 2018, se estima que en nuestro país se realizan entre 5 a 10 huelgas por año, principalmente los participantes son trabajadores del sector público. Como consecuencia de estas huelgas, es necesario revisar los resultados o los logros obtenidos por el sindicato en pro de la población trabajadora.

En el año 2017 se realizó una huelga por parte de los sindicatos del Poder Judicial en conjunto con el sindicato ANEP, esta huelga tenía su fundamento en las reformas que se habían planteado en la Asamblea Legislativa con respecto al régimen de pensiones que tenía para ese momento el Poder Judicial. Este movimiento durante sus primeros días trajo consigo una serie de eventos en los cuales se vio afectada toda la población costarricense, como lo fue la retención de 35 cadáveres en la morgue judicial, ya que los médicos se rehusaban a realizar las autopsias de los mismos. Esta huelga duro aproximadamente 12 días y al final no fueron claros, ni los objetivos que planteaba el sindicato al inicio de la misma, ni muchos menos que resultados positivos se extrajo de este movimiento para la población judicial.

Es más, este movimiento “benefició” a los servidores con más años de laborar dentro del Poder Judicial, ya que el acuerdo que se firmó entre el sindicato y el gobierno para poner fin a esta huelga, tuvo como resultado que los servidores con más de 20 años de laborar para esta institución, mantuvieran mejores condiciones en su régimen de pensión. Pero, ¿No es cierto que el sindicato nos representa a todos?

El año anterior poco tiempo después de la toma del poder por un nuevo partido político, elegido por los costarricenses, da inicio una de las huelgas más perjudiciales para el país y con esto me refiero en todos los sentidos, económicos, éticos, sociales, moral entre otros. El país actualmente tiene una situación financiera complicada y en ese entonces el origen de la huelga era el proyecto de ley que se discutía en la asamblea legislativa N 20.580, referente a la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.

Este movimiento guiado e impulsado por diferentes grupos sindicales de nuestro país, provocó que en las primeras semanas de huelga se agotara el abastecimiento de combustible en los centros de servicios de todo el país, provocó que Recope fuera tomada por la fuerza pública debido a un grupo de personas se encontraban dañando los tanques de combustibles, carreteras principales que conectan provincias alejadas de la capital cerradas, sin importar que en esas carreteras se encontraban ambulancias o vehículos de emergencia con personas en condiciones graves. En otras partes del país por ejemplo en la zona atlántica, se daban en las primeras noches de la huelga enfrentamientos de personas con la policía hasta el grado que este grupo de personas provocaban incendios en vehículos utilizados para el transporte de combustible y lo más denigrante saqueo de supermercados.

También durante el período que se mantenía este movimiento se dio en nuestro país la mayor falta de respeto al actual presidente de Costa Rica y no solo a él, si no a nuestra democracia, al país de paz en el que vivimos y a los valores que con tanto trabajo hemos logrado obtener frente a los otros países del mundo se desvanecieron. El presidente se vio envuelto en amenazas de muerte, no logrando caminar en las calles de nuestro país sin ser abucheado y hasta golpeado.

En esta huelga que tardo 89 días, no se tenían claros los objetivos que se pretendían lograr y mucho menos se tiene claro cuales son lo resultados beneficiosos que se obtuvieron para los trabajadores. Es ahí cuando me empiezo a cuestionar, donde está la labor que realiza el sindicato analizando las necesidades de la población, realizando el diálogo con el gobierno para que conocieran las razones por las cuales se esta en desacuerdo con determinadas propuestas.

Es con estos hechos que se manifiesta que aquel movimiento sindical el cual fue creado por una población desinformada, de baja escolaridad, personas de muy bajos recursos que con todas estas limitantes tenían claros los objetivos por los cuales trabajar, los derechos que necesitaban defender y las metas que querían lograr se contrapone, frente a un grupo sindical desorientado, desenfocado y como lo indica Eli Feinzaig, político costarricense “El movimiento sindical cae cada vez más bajo, en Costa Rica los sindicatos perdieron la perspectiva de la realidad”.

Solo como a modo de ejemplo en la pagina web del sindicato ANEP, del cual no estoy inscrita, pero me representa por ser el grupo sindical de empleados públicos y privados, dentro de sus logros destacan las constantes denuncias de conductas catalogadas por los líderes de este grupo sindical como impropias de los jerarcas de puestos públicos. Esto, considero, no es el enfoque que debería tener un grupo sindical, el denunciar supuestas irregularidades es trabajo de todos y todas las costarricense, pero no es un motivo por el cual estar orgulloso y enfatizarlo dejando de lado las necesidades y urgencias que enfrentamos las personas trabajadoras.

Vivimos de los recuerdos y en esos recuerdos nos refugiamos, vivimos de logros que se dieron hace más de cien años atrás, que no se han logrado modificar pese a que las condiciones en las que vivimos actualmente han cambiado radicalmente. Se han logrado mantener “beneficios laborales” porque nadie ha puesto interés en que sean modificados, pero habría que ver el día en que sean cuestionados, ¿Que iremos a lograr? Si obtenemos resultados como los de los conflictos de los últimos años estamos destinados al fracaso.

Por lo tanto, actualmente las bases del sindicato no me representan y no le delego toda la responsabilidad a los lideres de los grupos sindicales, también a una población inactiva en el tema de elegir a las personas que van a ser las cabezas de este tipo de grupos. De darle facultades y poderes a un grupo minoritario de personas, sin valorar que virtudes relevantes poseen para poner en sus manos mis derechos laborales.

(*) Juliana Jiménez Alpízar, Estudiante del Doctorado en Derecho, Universidad de Costa Rica.