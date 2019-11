Esta semana en la Universidad de Costa Rica. Del 9 al 16 de noviembre de 2019

CONFERENCIA: ¿CÓMO ADAPTAR LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA EN UN MUNDO CAMBIANTE? Lunes 11 de noviembre, 10:00 a. m. en el auditorio de la Sede de Occidente. A cargo de la M.S. Eileen K. Bosch, coordinadora de Biblioteca y profesora, Universidad Estatal de Bowling Green, Ohio. Para reservar espacio y más información con Graciela Quesada al correo graciela.quesada@ucr.ac.cr , teléfono: 2511-7083. Organiza: Biblioteca Arturo Agüero Chaves, Sede de Occidente con la colaboración del Colegio de Profesionales en Bibliotecología en el marco de las XIX Jornadas de Actualización Bibliotecológica (JAB 2019).

RECITAL: ESCÚCELLO: MÚSICA DE JÓVENES COMPOSITORES. III EDICIÓN. Lunes 11 de noviembre, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participa: Estudiantes de violoncello. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

FORO: CONTROL DE TABACO, AVANCES, NOVEDADES E IMPLICACIONES EN LA SALUD PÚBLICA. Martes 12 de noviembre, 2:30 p. m. en el auditorio de la Escuela de Salud Pública. Inscripciones por medio de formulario web: https://forms.gle/1A9HZW2YvHaZ5Y3F8 Participantes: Dra. Nydia Amador Brenes, Dra. Azalea Espinoza Aguirre, Lic. Diego Montero Hernández, de la Red Nacional Antitabaco – RENATA Ministerio de Salud. Información: 2511-8488, correo electrónico: eventos.esp@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina.

RECITAL: TRÍO DE VIOLÍN, CELLO Y PIANO. Martes 12 de noviembre, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Grace Marín (violín), Cristian Guandique (cello) y Laura Castro (piano). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

IV FORO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS. Miércoles 13 de noviembre, 1:15 p. m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias: edificio de aulas y laboratorios (Ciudad de la Investigación). Favor confirmar asistencia por medio de correo electrónico. Información: 2511-3885, correo electrónico: facultad.ciencias@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Ciencias.

CHARLA: INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS. ALGUNOS EJEMPLOS. Miércoles 13 de noviembre, de 1:30 a 2:30 p. m. en el aula 220, Edificio de Física-Matemática. Impartida por el Dr. Jonathan Gutiérrez Pavón, profesor, Escuela de Matemática. Información: 2511-6557 / 2511-6551, correo electrónico: educmate.em@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Matemática, Departamento de Educación Matemática.

II RECITAL TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA CREACIÓN LITERARIA: POESÍA LÍRICA. Miércoles 13 de noviembre, 4:00 p. m. en el vestíbulo de la Facultad de Letras. Participa: Dr. Ronald Campos López, profesor, Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. Información: 2511-8385, correo electrónico: RONALD.CAMPOSLOPEZ@ucr.ac.cr Página Web: https://www.facebook.com/filologiaucr/ Organiza: Escuela de Filología, Lingüística y Literatura.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: LA CIVILIZACIÓN DE LOS CUERPOS: PEDAGOGÍAS SEXUALES Y DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA COSTARRICENSE. Miércoles 13 de noviembre, de 5:00 a 6:30 p. m. en la Sala 1 de Audiovisuales, Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Participantes: Dra. Isabel Gamboa Barboza, investigadora, CIEM; Dra. Montserrat Sagot Rodríguez, directora, CIEM. Información: 2511-1953, correo electrónico: maria.gamboabarboza@ucr.ac.cr Página Web: http://ciem.ucr.ac.cr/La-civilizacion-de-los-cuerpos-140 Organiza: Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) con la colaboración del Proyecto 824-B8-303.

CONFERENCIA: IMPLICACIONES DE LA REFORMA PROCESAL LABORAL A TRES AÑOS DE SU IMPLEMENTACIÓN. Miércoles 13 de noviembre, 5:00 p. m. en la Sala de Audiovisuales, Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales. A cargo de Judith Corella Elizondo, Abogada y Notaria PúblicaDirigido a estudiantes, funcionarios, docentes y administrativos. Información: 2511-1074. Organiza: Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales, Oficina de Recursos Humanos, Cátedra de Psicología del Trabajo y las Organizaciones.

RECITAL: OBOE VIRTUOSO! Miércoles 13 de noviembre, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Isaac Alfaro (oboe), Fernando Zúñiga (piano). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CHARLA: MODEL OF THE PIEZOELECTRIC COEFFICIENT OF HEXAGONAL TWO-DIMENSIONAL MATERIALS. Jueves 14 de noviembre, 4:00 p. m. en el aula 308 de la Escuela de Física. A cargo de Lok Lew Yan Voon, College of Science and Mathematics, University of West Georgia, Carrollton, EE.UU. (impartida en idioma inglés). Información: 2511-6573, correo electrónico: gian.guzman@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales.

CONVERSATORIO: DIÁLOGOS SOBRE SIMULACIÓN EN SALUD: EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL. Jueves 14 de noviembre, 5:00 p. m. en el CESISA, Escuela de Enfermería. Dirigido a docentes y estudiantes. Información: 2511-2102, correo electrónico: jaimealoso.caravaca@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Enfermería, Centro de Simulación en Salud (CESISA).

CURSOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA. Prematrícula: del 14 de noviembre al 16 de diciembre en el enlace: https://bit.ly/2NMU8Jt Cursos: Redacción y Ortografía I / Redacción y Ortografía II: martes, de 6:00 a 9:00 p. m. Redacción de Artículos para Revistas Científicas / Redacción de Trabajos Finales de Graduación: miércoles de 6:00 a 9:00 p. m. Técnicas de Comunicación Oral / Redacción de Informes Técnicos: jueves, de 6:00 a 9:00 p. m. Redacción de Informes Técnicos / Redacción y Ortografía I / Técnicas de Comunicación Oral: sábado, de 9:00 a.m. a 12:00 m. Dirigido a mayores de 18 años. El martes 17 de diciembre les informaremos cuáles cursos se abrirán definitivamente (* solo se abrirán los cursos que tengan un mínimo de 15 personas inscritas).

Matrícula: del 18 de diciembre del 2019 al 16 de enero del 2020. Costo: ¢102.000 (IVA incluido). Información: 2511-8438, correo electrónico: educacioncontinua.efll@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Filología, Lingüística y Literatura.

PRESENTACIÓN: HISTORIAS DE SUBLEVACIÓN. Viernes 15 noviembre, Sábado 16 noviembre, 8:00 p. m. / Domingo 17 noviembre, 6:00 p. m. en el Teatro de la Danza. Costo: ¢6.000 (general), ¢3.000 (estudiantes),¢4.000 (preventa)(Adquiera sus entradas en preventa al correo preventasdanzau@gmail.com hasta el jueves 7 de noviembre). Información: 2511-5564 / 2511-4663 / 2511-5579, correo electrónico: danzauproduccion@gmail.com / preventasdanzau@gmail.com Página Web: https://www.facebook.com/danzaUCR/ Organiza: Danza Universitaria.

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. INCIDENCIA CON EQUIDAD E INCLUSIÓN. Fecha límite de inscripción: 27 de julio de 2020 por medio del sitio web oficial https://ivcongreso.inie.ucr.ac.cr/ Fecha límite para presentar ponencias: 28 de febrero de 2020. Fechas del Congreso: 28, 29 y 30 de julio de 2020 en el Hotel Radisson, San José. Participantes: Dra. Alicia Gurdián Fernández, investigadora, INIE; Dr. Pablo Mella, profesor e investigador, Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, República Dominicana; Dra. Séverine Deneulin, profesora e investigadora, Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad de Bath, Inglaterra; Dra. María Martínez, profesora e investigadora, Universidad de Alicante, España. Información: 2511-1412, correo electrónico: congreso.inie@ucr.ac.cr Página Web: http://www.ivcongreso.inie.ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigación en Educación (INIE) en el marco de la celebración del 40 Aniversario del Instituto de Investigación en Educación.

EXPOSICIÓN: CERÁMICA «NOSOTRAS LAS IRIRIAS». Abierta hasta el 5 de diciembre en el vestíbulo de la Vicerrectoría de Acción Social (Edificio Administrativo B). Participa: Máster Iria Salas Paniagua, profesora, Escuela de Artes Plásticas. Información: correo electrónico: iria.salaspaniagua@ucr.ac.cr Organiza: Vicerrectoría de Acción Social.

CURSO: MICORRIZAS ARBUSCULARES. Inscripción abierta hasta llenar cupo por medio de correo electrónico o el link:https://tienda.fundacionucr.com/index.php?route=product/product&product_id=161 Duración: del 2 al 6 de diciembre en la Escuela de Biología. Impartido por el Ph.D. Sebastián Fracchia CRIL AR- CONICET , Argentina. Costo: ¢150.000.00. Dirigido a Agrónomos, Ing. Forestales, Biólogos, Ing. en Biosistemas, Recursos Naturales, ciencias de la vida. Información: 2511-8666, correo electrónico: cursomicorrizacr@gmail.com Organiza: Escuela de Biología con la colaboración del Programa de Educación Continua, Escuela de Biología.

III CONGRESO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS, ARTE, CULTURA, CIENCIA Y PENSAMIENTO. Inscripción abierta hasta el 26 de febrero de 2020. Inscripción de ponencias: hasta el 17 de enero de 2020, vía correo: congresohumanismo.eg@ucr.ac.cr Fechas de Congreso: 26, 27 y 28 de febrero de 2020 en la Escuela de Estudios Generales. Temática: Mujeres de/en México, Centroamérica y el Caribe. Ejes temáticos: Humanismo y las condiciones históricas y culturales de las mujeres. / Humanismo y los derechos humanos de las mujeres. / Humanismo y las mujeres de/en la ciencia. / Humanismo y las mujeres en la filosofía. / Humanismo: mujeres en la literatura y en las artes. / Humanismo, mujeres y naturaleza. Información: 2511-6342, correo electrónico: congresohumanismo.eg@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Estudios Generales.