Protestas contra mina en sur de Perú se agudizarán desde este lunes, anuncia dirigente

Lima, 8 nov (Sputnik).- Las protestas ciudadanas contra el megaproyecto minero Tía María, ubicado en la ciudad peruana de Arequipa (sur), se van a radicalizar desde este lunes, pasando de un paro parcial a un paro total en la zona aledaña del Valle de Tambo, dijo para Sputnik el dirigente de la comunidad, Miguel Meza.

«El lunes y martes el paro se va a radicalizar con el apoyo de otras provincias como La Joya, Melgar y Majes, ahora en el Valle de Tambo estamos haciendo un paro de medio día, pero desde el lunes va a ser total, de 24 horas», indicó el dirigente.

El Valle de Tambo está ubicado en la provincia arequipeña de Islay, y está cerca del yacimiento cuprífero.

El 30 de octubre pasado, el Ejecutivo restituyó la licencia de construcción del proyecto a la empresa mexicana Southern Perú Copper, lo que agravó las protestas de los pobladores del Valle de Tambo.

Esta comunidad agrícola denuncia que la mina causará contaminación en los suelos y aguas del valle.

El mismo 30 de octubre, el primer ministro peruano, Vicente Zeballos, afirmó que el Gobierno condicionará la ejecución del megaproyecto minero a que existan factores ambientales y sociales que lo hagan viable.

Meza anuncia que las protestas se agudizarán pues el Ejecutivo no está dialogando con la población tal como prometió.

«No hemos recibido ninguna comunicación, el Gobierno no está dialogando, solo llegó el prefecto de Arequipa (a la zona del valle) diciendo que el presidente (Martín Vizcarra) quiere instalar una comisión de monitoreo para no dejar que Tía María avance y eso no lo hemos tomado en consideración», refirió el dirigente.

El jueves, el Gobierno Regional de Arequipa anunció que va a enjuiciar a la Dirección General de Minería (DGM) y al Consejo Nacional de Minería (CNM), oficinas del Ministerio de Energía y Minas.

El Gobierno Regional sostiene que la concesión de la licencia, hecha por la DGM, y la restitución de ese permiso, hecha por el CNM, fueron ejecutados de manera irregular, faltando a los debidos procesos y vulnerando las medidas de protección ambiental.

Meza indica que la población del Valle de Tambo se reunirá este lunes para analizar, junto al Gobierno Regional, las «estrategias legales» para llevar a cabo las demandas contra los organismo estatales.

Tía María es uno de los proyectos mineros más importantes de Perú, con una inversión calculada en 1.400 millones de dólares. (Sputnik)