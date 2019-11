Senador estadounidense Bernie Sanders dice estar «encantado» por liberación de Lula

Washington, 9 nov (Sputnik).- El senador estadounidense Bernie Sanders expresó el viernes su satisfacción con la liberación del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), quien estaba preso desde abril de 2018 acusado de corrupción.

«Estoy encantado de que (Lula) haya sido liberado de la cárcel», expresó el senador en su cuenta de la red social Twitter, y agregó que la prisión del exmandatario sudamericano es algo «que nunca debería haber ocurrido».

As President, Lula has done more than anyone to lower poverty in Brazil and to stand up for workers. I am delighted that he has been released from jail, something that never should have happened in the first place. https://t.co/UNZZqjjMVF

— Bernie Sanders (@BernieSanders) 8 de noviembre de 2019