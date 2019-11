España vota su futuro en un clima de hastío por la repetición electoral

Madrid/Barcelona 10 nov (Sputnik).- España celebra este domingo sus cuartas elecciones generales en cuatro años, unos comicios marcados por la incertidumbre del resultado y por el hastío de los electores, llamados a las urnas porque los partidos políticos no se pusieron de acuerdo para formar Gobierno tras la votación del pasado mes de abril.

“Voto con la esperanza de que esta vez se consiga formar Gobierno, porque si hay una nueva repetición electoral no volveré a votar”, señala en declaraciones a esta agencia Miguel, un votante de mediana edad en un colegio de Madrid.

Los electores se declaran decepcionados tras legislatura fallida de abril, en la que el líder socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no consiguió aunar la mayoría parlamentaria necesaria para ser investido pese ser el líder más votado.

Sánchez negoció su investidura con la formación izquierdista Unidas Podemos, con quien no consiguió llegar a un acuerdo sobre la composición de un eventual Gobierno de coalición.

Ahora el país se enfrenta a unas nuevas elecciones en las que las encuestas auguran que Pedro Sánchez volverá a ser el líder más votado, aunque en un escenario muy fragmentado en el que no está claro que las formaciones progresistas puedan superar de nuevo al bloque de derechas.

“Hoy me ha costado hacer un esfuerzo para venir a votar, pero lo hago para evitar un mal mayor. No me gustaría ver un crecimiento de la extrema derecha”, declara Sandra, una joven que vota en Madrid.

En las elecciones de abril, la formación ultraderechista Vox fue la quinta fuerza más votada en todo el país con 10 por ciento de los sufragios, lo que le permitió ocupar 24 de los 350 escaños que componen el Congreso de los Diputados.

Después de esos comicios Vox se afianzó en los posteriores comicios regionales, resultando clave para permitir la formación de Gobiernos de derecha en distintas comunidades autónomas, y ahora el partido xenófobo llega a las nuevas elecciones generales con fuerzas renovadas, beneficiado por el marco de debate que brinda la inestabilidad política en Cataluña.

Este escenario hace que los votantes de izquierda vean la repetición electoral como una oportunidad perdida para la formación de un Gobierno progresista, mientras que el electorado de derechas siente que se encuentra ante una segunda oportunidad para que el conservador Partido Popular [segundo en las encuestas] vuelva al poder con el apoyo de Vox y los liberales de Ciudadanos.

«Esta repetición electoral da la oportunidad para conseguir un Gobierno del Partido Popular. Espero que el auge en las encuestas sea suficiente y España pueda tener un Gobierno estable», señala Juan Carlos, un votante de derechas.

Según los datos provisionales proporcionados por el Ministerio del Interior, a las 18.00 (hora local), la participación se situó en el 56,86 por ciento, un porcentaje menor al 60,74 por ciento registrado a la misma hora en las elecciones del pasado 28 de abril.

En la cita de abril el dato definitivo de participación fue del 71.76 por ciento, el más elevado de la última década, un registro que difícilmente se alcanzará este domingo por el efecto desmovilizador de la repetición electoral.

Además, las condiciones atmosféricas no acompañan, ya que la mayoría del territorio español vive este domingo una jornada de frío y lluvia, lo que también puede tener un efecto desmovilizador respecto a abril, cuando la votación se realizó bajo un clima primaveral que invitaba a salir a la calle.

Pese a todo, algunos electores se muestran inasequibles al desaliento e intentan huir de los discursos apáticos.

“Es cierto que ya cansa un poco venir a votar tantas veces para que luego los políticos no se pongan de acuerdo, pero también tenemos que darnos cuenta de que esto es importante y no cuesta tanto moverse del sofá para meter un papel en una urna”, señala David, un treintañero que vota en la localidad de Móstoles, la segunda ciudad más grande de la comunidad de Madrid.

Sonia, una joven que acude a votar junto a David, le da la razón y recuerda que sus abuelos estuvieron “décadas sin poder votar” bajo la dictadura de Francisco Franco, por lo que considera que sería irresponsable renunciar al ejercicio de ese derecho por mucho los políticos sean “unos inútiles”.

Por lo general, la jornada electoral se desarrolló sin incidentes reseñables, con la única excepción de la detención de un hombre en Tarragona (Cataluña) por entrar en un colegio electoral portando un arma de fuego.

Precisamente, Cataluña fue testigo este domingo de un fuerte despliegue policial por temor a que el movimiento independentista intentara boicotear los comicios tras la oleada de protestas de las últimas semanas.

Pese al dispositivo policial desplegado en Cataluña, la jornada electoral transcurrió sin incidentes en la mayoría de colegios.

En el colegio electoral situado en el edificio principal de la Universidad de Barcelona, los ciudadanos no paraban de circular por las mesas desde primera hora de la mañana.

«Temía que hubiera algún problema hoy, sobre todo en Barcelona, pero ya veo que no y me alegro. Mejor que no», señala a Sputnik Elisa, votante en la universidad de la capital catalana.

Está previsto que partidos independentistas catalanes vuelvan a obtener una importante representación en el Congreso de los Diputados, lo que les permitirá ser un actor con influencia en el proceso para la formación del próximo Gobierno de España.

Aunque la crisis política en Cataluña (dividida casi al 50 por ciento en torno a la cuestión independentista) es uno de los temas claves de estas elecciones, los votantes catalanes, como los del resto de España, también votan con la cabeza puesta en cómo solucionar el nudo gordiano de la gobernabilidad en Madrid.

«Me habría gustado que PSOE y Podemos se hubieran puesto de acuerdo para gobernar, y que no hubiera hecho falta volver a hacer elecciones. Espero que esta vez se pongan de acuerdo», cuenta Jaume Escorche, un barcelonés que se considera votante de izquierdas «de toda la vida».

Las urnas se cerrarán a las 20.00 (hora local) en toda España con excepción de las Islas Canarias, donde los colegios electorales permanecerán abiertos una hora más. (Sputnik)