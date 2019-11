OEA ayudó a incendiar coyuntura golpista en Bolivia, afirma embajadora boliviana en Cuba

La Habana, 11 nov (Sputnik).- La posición y el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) terminó de incendiar la coyuntura política golpista en Bolivia, denunció este domingo Ariana Campero, embajadora de esa nación suramericana en Cuba.

«La posición y el informe preliminar de la OEA no ayudó a descongestionar este problema social violento que vive el país, al contrario, terminó de incendiar la coyuntura política golpista que está viviendo nuestro país hoy, y que perpetró el golpe de Estado en Bolivia», comentó la diplomática boliviana en entrevista con el servicio informativo de la televisión cubana.

La embajadora de Bolivia en la isla insistió en que lo que sucedió en su país no fue un golpe de Estado suave, «es un golpe violento porque tienen gente amedrentando en las calles, han quemado edificios, han golpeado a familiares de autoridades».

«Eso no es un golpe suave –subrayó Campero-, es un golpe violento, cívico, policial y político que le han dado al presidente Evo (Morales), no lo dejaron terminar su mandato para el que fue electo con más del 50 % para ese periodo, y el mandato de Evo terminaba el 22 de enero de 2020, no hoy».

También denunció la actitud de la oposición derechista que –puntualizó- «permanentemente ha ido cambiando de discurso, primero era segunda vuelta (electoral) o muerte; y cuando el presidente Evo Morales dijo hagamos auditoría de la OEA, dijeron: ya no queremos segunda vuelta, y los cívicos desconocieron a Carlos Mesa (candidato opositor de derecha) y comenzaron a pedir nuevas elecciones».

«Después vino la oleada pidiendo la renuncia del presidente (Morales), que no querían auditoría», enfatizó la diplomática acreditada en La Habana.

Durante la entrevista con la televisión cubana, la embajadora Campero recordó que Evo Morales es el presidente «que más ha hecho por los pobres en Bolivia».

«Nos devolvió la soberanía y autodeterminación, dignificó a nuestros ancianos, disminuyó la deserción escolar, construyó más de 5.000 unidades educativas, más de 1.000 establecimientos de salud, y aumentó el Producto Interno Bruto (PIB) de 9.000 millones de dólares en 2005, a 43.000 millones de dólares en este momento», señaló. (Sputnik)