Alto militar de Ecuador advierte que no se permitirán intentos de asonadas

Quito, 13 nov (Sputnik).- El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Luis Lara, advirtió el martes que no se permitirá en el país sudamericano intentos de asonadas que atenten contra la paz.

«Que no se equivoquen los violentos, que no confundan los grupos criminales asociados con el narcotráfico y la subversión, que no olviden los corruptos: nuestras Fuerza Armadas, que son parte sustancial de la historia más gloriosa de la Patria, no lo van a permitir, que se repitan asonadas que atenten contra la paz del Ecuador y la seguridad de sus ciudadanos», dijo el general Lara durante la ceremonia oficial de posesión de él y del Comandante del Ejército, Luis Altamirano, cargos que asumieron hace casi un mes.

Las declaraciones de Lara hicieron referencia a los grupos violentos que sembraron el caos durante las manifestaciones de inicios de octubre en contra de la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a los combustibles.

«Con la Constitución en las mochilas, los soldados cumplirán con su deber de garantizar su derecho a vivir en paz y con seguridad», enfatizó el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El general añadió que los acontecimientos de octubre demuestran las graves amenazas a la seguridad integral de la nación y a la vida de los ciudadanos.

Dijo que no se debe pasar por alto la demostración de fuerza de grupos internos y transnacionales que quieren imponer un modelo que atenta contra los principios democráticos básicos, vulneran la Constitución y ponen en alto riesgo la convivencia social.

Lara aseguró que durante las protestas de octubre, «el comportamiento profesional de los uniformados evitó males mayores».

En la ceremonia, el presidente Lenín Moreno agradeció la actuación del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, durante las protestas de octubre.

«Su aporte patriótico fue determinante para la defensa de la Democracia y la institucionalidad de la patria. Ecuador sufrió la violencia (…) de delincuentes disfrazados de manifestantes que violentaron varios derechos fundamentales y que ahora reclaman los derechos para ellos», destacó el mandatario ecuatoriano.

Moreno añadió que el papel que desempeñaron las Fuerzas Armadas evitó que el país llegara a situaciones más graves, aunque quedaron heridas emocionales y sicológicas profundas en centenares de uniformados.

Durante las movilizaciones y protestas de octubre en Ecuador hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país andino.

Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, durante las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.

Datos del Ministerio de Gobierno dan cuenta que durante las jornadas de protesta 42 ambulancias fueron agredidas, 435 policías heridos, 202 retenidos, 26 unidades de Policía Comunitaria destruidas y 108 vehículos policiales afectados, algunos de ellos incinerados. (Sputnik)