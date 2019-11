Evo Morales aterriza en México como asilado político (Vídeo)

Ciudad de México, 12 Nov (RT/Sputnik).- En un avión de la Fuerza Aérea de México el presidente depuesto, Evo Morales, aterrizó este martes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de la capital mexicana, luego de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ha ofrecido asilo político por «razones humanitarias» tras el golpe de Estado en Bolivia.

El avión aterrizó a las 11:09 horas, tiempo de la Ciudad de México, tras hacer una escala en Perú.

«Ha sido un periplo por distintos lugares y decisiones políticas», comentó Marcelo Ebrard, canciller mexicano en la rueda de prensa matutina de este martes. Ebrard hacía así dreferencia a los contratiempos a los que se enfrentó la aeronave para poder llegar a su destino luego de que varios países de Sudamérica negaran el permiso para que el aparato mexicano sobrevolara su espacio aéreo.

Precisamente, fue el canciller quien, con una foto del dimitido presidente sosteniendo una bandera mexicana, confirmó el lunes que Morales ya se encontraba en el avión rumbo a México.

Evo Morales dijo este martes apenas descendió de un avión en la capital mexicana que el asilo concedido por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo salvó de un intento de capturarlo.

«Estamos muy agradecidos con México, el presidente me salvó la vida», dijo Morales ante periodistas que lo esperaban en una terminal de la Secretaria de Defensa de México, a las afueras de la capital.

Morales añadió que «el 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del Trópico de Cochabamba (centro de Bolivia) un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas y pidió que me entregara a cambio de 50.000 dólares, un día antes de nuestra renuncia».

Morales renunció el domingo luego de que el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, le pidió públicamente que dejara el cargo.

Poco antes el mandatario había anunciado su decisión de convocar nuevas elecciones tras recibir el informe de auditoría de la Organización de los Estados Americanos en el que se señalaron graves irregularidades en los comicios presidenciales del 20 de octubre en los que fue proclamado ganador. (Sputnik)