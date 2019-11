Justicia chilena reafirma prohibición de disparar contra quienes protesten pacíficamente

Santiago, 12 nov (Sputnik).- La justicia chilena acogió este martes un recurso de protección interpuesto por la ciudadanía que busca prohibir a la policía anti disturbios que use armas letales, balines y perdigones en las manifestaciones.

«Corte de Apelaciones de Antofagasta acoge parcialmente orden de no innovar y prohíbe el uso de armas letales y balines contra personas que protesten pacíficamente», informó el Poder Judicial a través de un comunicado.

A su vez, la Corte estableció que la policía debe limitar el uso de gases lacrimógenos u otro método que afecte la integridad física de las personas.

Si bien la orden de no innovar solo acogió parcialmente el requerimiento y no prohibió totalmente el uso de los balines como fue solicitado, una vez que la Corte falle el recurso, decidirá si la policía podrá o no seguir utilizando sus armas anti disturbios.

El cuestionamiento a las escopetas de balines surgió durante la última ola de manifestaciones en Chile debido a que al menos 2.009 manifestantes fueron heridos por disparos de la policía y 197 personas recibieron disparos de balines directos en los ojos, provocando heridas e incluso, estallidos oculares.

El caso que causó más conmoción fue el de Gustavo Gatica, un estudiante de 21 años que recibió disparos en ambos ojos, provocándole heridas que lo tienen al borde de quedar totalmente ciego.

Las movilizaciones en Chile comenzaron el 14 de octubre debido a un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago, que días más tarde fue anulada por Piñera.

Sin embargo, las protestas no amainaron abarcando otros reclamos sociales y tomaron un cariz mucho más intenso, que incluyó incendios y destrucción de varias estaciones del Metro, y decenas de manifestaciones en diversos lugares del Chile con marchas y cacerolazos.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile recibió denuncias por violaciones a los derechos humanos a raíz del actuar de la policía y militares, acusando torturas, abusos de poder, golpes y detenciones arbitrarias.

Hasta el momento murieron 23 personas durante las protestas, cinco de ellas a manos de las Fuerzas Armadas y la policía. (Sputnik)