En Venezuela opositores y seguidores del Gobierno se concentran para marchar en Caracas

Caracas, 16 nov (Sputnik).- En Venezuela este sábado los opositores se concentraron en el este de Caracas para marchar en rechazo al presidente Nicolás Maduro, y los seguidores del Gobierno se movilizarán en el oeste de la capital en respaldo al mandatario venezolano y a Evo Morales.

«Me siento orgullosa de estar en la calle defendiendo y apoyando a Evo, porque Evo no está solo, tiene a Venezuela, que también estamos con una guerra económica de la cual nosotros estamos rodilla en tierra defendiendo esta revolución, y de la cual vamos a salir airosos porque Venezuela se respeta y Bolivia también», dijo a Sputnik Elizabeth del Valle, de 62 años.

Con consignas como «Evo volverá», los seguidores de Maduro se concentraron en varios puntos del oeste para movilizarse hasta el palacio de Miraflores (sede del Gobierno).

Mientras, los opositores se agruparon en otros puntos del este para marchar hasta Chacaíto en el centro-este de la capital.

¡Movilizados y Alertas! Hoy #16Nov las calles de Caracas se llenan de la alegría de nuestro pueblo para defender su sagrado derecho a la democracia, la libertad, la convivencia y la felicidad. Digamos al mundo que Venezuela está de pie y en Paz, construyendo la Patria socialista. pic.twitter.com/xS4mFh4Jtv — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 16 de noviembre de 2019

Henry Catamo García dijo a esta agencia que salió a marchar este 16 de noviembre para «salir del régimen» y en contra del incremento de los precios de los alimentos.

«Hoy nos motiva a todos los venezolanos salir a la calle para salir de este régimen que nos tiene contra el piso (…) me afecta el costo de la comida que todo sube y nada baja, los dólares un día tiene un precio y otro día tiene otro precio, sube el dólar, baja el dólar, pero no baja el precio de la comida, ya esto no se aguanta más», indicó.

Andrés Martínez, de 50 años, aseguró que salió a las calles porque los venezolanos no están dispuestos a permitir una injerencia en esa nación sudamericana.

«Nos motiva está aquí porque tenemos varios años defendiendo nuestra patria de la oligarquía, hay libertad de expresión cada quien tiene su oportunidad para expresarse, pero lo que no vamos a soportar es una injerencia en nuestro país», sostuvo.

Entre tanto, Yoselín Valera, residente del sector Catia (oeste), señaló que manifiesta en contra de la deficiencia de los servicios públicos en el país caribeño.

«Me motivan muchas, pero la principal que mis hijas se me fueron, las cuatro están afuera (del país) ya, vivimos en una zona popular y nos llega un solo día el agua y no protestan, no es posible que nos quiten cinco días de luz y no protestemos», acotó.



Ambas concentraciones estaban previstas para las 10.00 de la mañana (14.00 GMT), pero a las 10.40 el número de seguidores de oficialismo superaba al opositor.

En un recorrido que realizó esta agencia, corroboró que las calles de la capital permanecían desoladas.

A esta hora se mantiene presencia policial en varios puntos de Caracas.

El Gobierno venezolano reiteró en varias ocasiones que no permitirá que se produzcan actos de desestabilización en las movilizaciones de este 16 de noviembre. (Sputnik)