Maduro condena que Bachelet no se pronuncie por muertes en Bolivia

Caracas, 16 nov (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó este sábado que la Alta Comisionada para los de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, no se pronuncie por los muertos registrados en las manifestaciones en Bolivia, pero que sí lo haga por la oposición de su país.

“Lo que ha pasado en Bolivia (es) un golpe de Estado fascista-racista, una masacre van 25 muertos a bala, la señora Michelle Bachelet le mandé a decir qué por qué no se pronunciaba sobre Bolivia y seguía con su obsesión fatal contra Venezuela, ¿por qué Michelle Bachelet tiene una obsesión fatal contra Venezuela?, ayer masacraron a siete campesinos en Cochabamba”, expresó el Jefe de Estado durante una llamada telefónica en la transmisión de la concentración en apoyo a Evo Morales en Caracas.

Maduro reiteró que el presidente de Bolivia sigue siendo Evo Morales y que muy pronto volverá a esa nación “hecho millones”.

“No van a poder detener al pueblo de Bolivia, el pueblo de Bolivia está escribiendo una historia grandiosa y le va a dar una lección a la oligarquía racista que no se la va a olvidar por mil años, el pueblo de Bolivia está en las calles hoy mismo, día tras días, y no le teme a las balas, ni a la represión, ni a la traición de un puñado de militares y policías”, sostuvo.

Antes, el canciller Jorge Arreaza señaló que recibió un mensaje de Bachelet en el que le pedía que las autoridades de ese país caribeño no reprimieran a la marcha de la oposición que se realizó este sábado de forma paralela con la del oficialismo.

“Me escribió llamando a que hoy no hubiese represión contra la marcha de la oposición (…) yo le dije señora Bachelet cómo es posible que usted me dé esa sugerencia y peor aún a cuenta de la Alta Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, cuando usted prácticamente no ha hecho nada por lo que ocurre en Chile, en Ecuador, de lo que ocurrió en Bolivia”, indicó.

El gobierno de facto de Bolivia anunció que expulsará a los funcionarios de Venezuela en La Paz por «violar las normas diplomáticas y haberse involucrado en los asuntos internos del Estado».

Hasta el momento el Gobierno de Maduro no se ha pronunciado sobre las acciones que emprenderá tras la expulsión de los diplomáticos venezolanos.

El Ejecutivo venezolano ha condenado el golpe de Estado en Bolivia y rechazó la autoproclamación de la senadora opositora Jeanine Áñez.

Además, Maduro llamó a los militares de Bolivia a respetar el Estado de derecho y a restituir en el cargo de la presidencia de esa nación a Evo Morales.

Morales, exdirigente aymara de los sindicatos cocaleros, dimitió el 10 de noviembre pasado en medio de violentas protestas y tras la petición expresa por parte de la policía y las Fuerzas Armadas luego de un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que muestra irregularidades en la elección del 20 de octubre. (Sputnik)