¿Un asesinato macabro borra el valor científico de una obra?

Se trata del único libro de Sokolov publicado en España, país que visitaba con regularidad para participar en reconstrucciones históricas. La decisión de Desperta Ferro provocó reacciones cruzadas de los especialistas.

«A pesar de que después de la noticia del asesinato en San Petersburgo la demanda del libro aumentó bruscamente en Amazon, decidimos no venderlo más. No queremos hacer negocios con la tragedia. En esta situación, el factor humano debería prevalecer», dijo a Sputnik el cofundador de la editorial Desperta Ferro, el historiador Javier Gómez.

La editorial especializada en temas históricos, principalmente militares, eliminó la edición restante, ordenó a los distribuidores que dejaran de distribuir el libro y contactó a las tiendas para explicar su posición.

«Algunas tiendas decidieron devolvernos las copias no vendidas. Hay otras que las dejaron. Tienen derecho a hacerlo, pagaron dinero por los libros. En caso de devolvernos los libros, devolveremos el dinero», explicó Gómez.

El libro de Sokolov, que se había publicado previamente en Francia y Rusia, se tradujo al español y se publicó en abril de este año. Circularon unas 2.500 copias en el país ibérico.

Gómez admitió que algunos expertos criticaron esta decisión porque creen que el asesinato cometido por Sokolov no niega el «valor científico de sus obras».

«Un poco loco»

Las asociaciones españolas involucradas en reconstrucciones históricas quedaron impactadas por la tragedia de San Petersburgo y expresaron sus condolencias en las redes sociales.

La primera reconstrucción histórica relacionada con las guerras napoleónicas tuvo lugar en España en 1999 —año en que Sokolov viajó a ese país— y fue dedicada a la batalla de La Coruña de 1809.

«Nos enseñó mucho. Estábamos empezando, pero él ya tenía una gran experiencia en la reconstrucción, incluyendo Borodinó y Waterloo. Vino varias veces. Y no dejó a nadie indiferente. Algunos lo pusieron en un pedestal, otros dijeron que estaba un poco loco», recuerda Luis Sorando, presidente de la Asociación Napoleónica Española.

© SPUTNIK / KIRILL KALLINIKOV. Oleg Sokolov durante un festival histórico en la región de Moscú.

Para Sorando, el historiador ruso «parecía un poco excéntrico». «Interpretaba tanto el papel de mariscal que comenzabas a creerle. Pero no estaba claro si estaba jugando, o de hecho se consideraba a sí mismo mariscal o general. Cuentan que cuando le mostraron la casa en Vitoria donde dormía Napoleón, dijo: ‘No recuerdo haber dormido aquí'», comparte Sorando.

Sokolov visitó España varias veces a principios de la década de 2000 y luego hizo una pausa. Reapareció en ese país en 2013, en Zaragoza. En 2015, viajó con Anastasia.

«Estaba vestida con un uniforme de húsar. Era su asistente, estaba haciendo fotos, vídeos», recuerda Sorando.

«Cuando me enteré del asesinato, pensé: este hombre era extraño, pero no tanto. Nadie aquí esperaba esto. Es un asesino y no merece ningún atenuante. Merece el castigo más severo, incluso si nunca sale de prisión. Pero no estoy de acuerdo con que sus libros sean retirados del mercado. No dejó de ser un buen experto. Si Plácido Domingo realmente se comportó con las mujeres como dicen, debería ser castigado, pero esto no niega que sea un buen cantante y no hay que sacar sus discos de la venta», opina Sorando.

Anastasia

Sokolov, profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo, doctorado en Ciencias Históricas, de 63 años, fue detenido en San Petersburgo el 9 de noviembre cuando intentaba hundir en un río una bolsa con dos brazos de una mujer.

Según los investigadores rusos, su novia Anastasia fue asesinada con una pistola durante una pelea con Sokolov, quien tenía hijos menores y estaba casado oficialmente con otra mujer.

Los medios rusos han revelado el contenido de las conversaciones de Anastasia con sus amigas: reconocía que sufría mucho en esta relación y que tenía que ocultarla de sus propios padres por orden de Sokolov.

«Siempre tuve miedo de admitirlo abiertamente. Ahora estoy tratando de arreglarlo y seguir haciendo lo que no puedo evitar», escribió Anastasia.

Estudiaba Historia en la misma Universidad Estatal de San Petersburgo donde Sokolov era profesor. Sin embargo, como se desprende de sus conversaciones filtradas, no tenía ganas de convertirse en su estudiante de posgrado.

Según otros estudiantes del Departamento de Historia de esta Universidad, todas las jóvenes de este departamento eran conscientes del «comportamiento desviado» de Sokolov.

Pero hay excepciones en cualquier regla y siempre alguien se convertía en su pareja. Además, era una persona celosa y agresiva. Si una chica empezaba una relación con él, caía en una situación extremadamente desagradable, de la que no era tan fácil salir. Trataba de retener a su elegida por cualquier medio», subraya Maxim Zhij del Departamento de Historia. (Sputnik)