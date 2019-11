Manifestantes incendian un puente cerca de la Universidad Politécnica en Hong Kong

Pekín, 17 nov (Sputnik).- Los manifestantes antigubernamentales que continúan protestando este domingo incendiaron un puente que conecta el campus de la Universidad Politécnica con una estación de metro en Hong Kong, comunicó la policía local.

El incendio, según la policía, se inició a las 19.00 hora local (11.00 GMT).

«Las llamas se extendieron incluso a la carretera bajo el puente, amenazando la seguridad de todos en el área», dice el comunicado.

El texto añade que los manifestantes también arrojaron bombas incendiarias a las fuerzas de seguridad para evitar la maniobra de dispersión policial.

Rioters set fire at an overhead bridge connecting the #HongKong Polytechnic University and Hung Hom MTR station on Sunday. #香港 pic.twitter.com/jUv0tvkIUq

— Global Times (@globaltimesnews) 17 de noviembre de 2019