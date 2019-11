Bolivia: ruego al presidente Alvarado

Querido Carlos:

Me dirijo a usted con la estima personal que le tengo -con el corazón hecho un puño- ante la inhumana situación desencadenada con el golpe militar ocurrido en Bolivia, cada vez más cruel a como pasan los días.

Me han advertido no escribir esta misiva so pena de quedar yo en ridículo. Pero el riesgo vale la pena porque a usted lo conozco como hombre de bien y porque Bolivia duele. Corro el riesgo porque aunque viva en Boston, cada vez que digo que soy costarricense tengo por respuesta una sonrisa amable. Corro el riesgo porque usted, Carlos, ha dejado en alto al país con políticas comprometidas con los derechos humanos y el medio ambiente. Usted tiene corazón, y aunque comprenda que usted es el jefe de Estado y de Gobierno, existe una decencia propia de nuestro espíritu nacional republicano. Por eso he asumido el riesgo de escribir estas cuartillas y hacerlas públicas.

Yo le ruego, le suplico, no reconocer ninguna legitimidad a la actual dictadura militar instalada en Bolivia. Dije en mi artículo anterior publicado en este medio:

“No se trata de justificar o defender a Evo Morales; no, de ninguna manera, porque el tema es otro. Otorgo que Evo fuera responsable de un fraude, de una elección trucha, y que fuera cierto endilgarle todos los males de la Tierra habidos y por haber, aun así -si ello se aceptara sin matices- me pregunto si tanta represión, si tanta humillación y si tanto crimen en contra de la población indígena es merecida. Por supuesto que no, ningún ser humano merece ser tratado como si fuera ganado, arreado y listo para ser sacrificado en un matadero.

Lo voy a decir despacio, deliberadamente, repitiendo el sonido de cada letra: ahora en Bolivia no solamente hay una DICTADURA, sino que el actual y espurio régimen de facto es una TIRANÍA que debe ser extirpada de la faz de la Pachamama.

No me cabe la menor duda. Nos asiste el deber de decirlo sonoramente y con mayúscula para que lo oigan hasta las piedras y hacerlas sentir conmovidas y furiosas, porque ciertamente un sector indígena no forzó una protesta legítima para recibir biblia y bala, escarnio y muerte, traición y mentiras.”

Señor Presidente, estimado Carlos, Bolivia duele y bien me caen todos los riesgos ante mis semejantes, al suplicarle que denuncie lo injusto y lo inicuo conforme a la tradición democrática y liberal de nuestra amada Costa Rica.

(*) Allen Pérez es Abogado