¿Un ‘gemelo’ de la Tierra? Revelan el primer mapa detallado de Titán

Los astrónomos utilizaron datos obtenidos por la sonda Cassini entre 2004 y 2017 para crear el mapa. En la imagen, publicada en la revista especializada Nature Astronomy, se puede observar que la superficie de Titán —llena de dunas, lagos, llanuras, mesetas y cráteres— tiene ciertas similitudes con la Tierra.

Lakes and labyrinths: the first map showing the global geology of Saturn’s planet-sized moon, Titan, has been completed. It charts a dynamic world of dunes, plains, craters and other terrains. See more: https://t.co/dBNxyi5LzF pic.twitter.com/bNMmXIe5iG

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) 18 de noviembre de 2019