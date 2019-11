Vietnam hará que las familias de los fallecidos en un camión en Inglaterra paguen la repatriación

Hanói, 19 Nov. (DPA/EP).- Las familias de los inmigrantes hallados muertos en el interior de un camión frigorífico en Essex, Inglaterra, el mes pasado han sido notificadas por las autoridades de Vietnam de que tendrán que pagar los costes de la repatriación de sus seres queridos.

Bui Huy Cuong, vicepresidente del Comité Popular del distrito de Can Loc, en la provincia de Ha Tinh, donde viven las familias de 10 de las 39 víctimas, ha indicado a DPA que la decisión del Gobierno de Vietnam ha sido clara.

«Tras recibir la información oficial del departamento de relaciones exteriores (de la provincia), el gobierno de distrito trabajó con las autoridades de la comuna el lunes y les pidió que informaran a las familias de que Reino Unido y el Gobierno de Vietnam non pagarán los costes», ha explicado Cuong.

«Las autoridades de la comuna se reunirán hoy con las familias y les pedirán que tomen una decisión», ha añadido. «Nosotros solo podemos apoyarles para que trasladen las cenizas o los cuerpos de vuelta a casa desde el aeropuerto», ha añadido.

Nguyen Dinh Gia, cuyo hijo Nguyen Dinh Luong está entre los fallecidos, ha dicho a DPA que la decisión del Gobierno le ha provocado un gran dolor. «Si el Gobierno no cubre los costes, no tenemos otra opción que pagarlos nosotros», ha reconocido, subrayando que «ahora mismo no tenemos dinero».

Pham Manh Cuong, el hermano de Pham Thi Tra My, cuyo mensaje de texto diciendo «Lo siento mamá… me muero porque no puedo respirar» atrajo la atención mundial de que podría haber vietnamitas entre los muertos, ha expresado su sorpresa de que sean las familias las que tengan que pagar, cuando había oído que los gastos los afrontarían los dos gobiernos. «Estoy muy triste. Tenemos que pedir un préstamo para repatriarla porque no tenemos dinero», ha comentado.

En un documento remitido a las autoridades regionales el fin de semana, el Ministerio de Exteriores de Vietnam ofrece dos opciones: la familia paga 1.773 dólares para recibir las cenizas de su pariente, o 2.858 dólares para la repatriación del cuerpo hasta el aeropuerto de Hanói.

La Policía británica descubrió los cadáveres de 39 migrantes en un camión apartado en Essex el pasado 23 de octubre. Tras sugerir inicialmente que eran ciudadanos chinos, la Policía finalmente los identificó como vietnamitas el 8 de noviembre.