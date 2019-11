Mexicanos presentan demandas legales en EEUU por masacre en El Paso

Ciudad de México, 20 nov (Sputnik).- Diez ciudadanos mexicanos presentaron demandas legales contra la empresa estadounidense Walmart por al ataque ocurrido el pasado 3 de agosto en uno de sus supermercados en la ciudad fronteriza de El Paso (Texas, suroeste), en el que perdieron la vida 22 personas, ocho de ellas originarias del país latinoamericano, mientras que otras ocho resultaron heridas, informó este miércoles la Cancillería.

«La firma de abogados Lynn Coyle presentó estas demandas en coordinación con el consulado general de México en El Paso», informó la oficina del canciller Marcelo Ebrard.

El objetivo de estas acciones presentadas en el estado fronterizo con México es «responsabilizar a la empresa por no tomar medidas razonables y necesarias para proteger a sus clientes del ataque ocurrido en la sucursal de Cielo Vista en El Paso, Texas», indica un comunicado de la secretaría de Relaciones Exteriores.

Por medio de esta demanda, los peticionarios dijeron que buscan justicia no únicamente para ellos, sino también seguridad para el público en general.

El estadounidense Patrick Crusius, de 21 años, admitió ante los investigadores que recorrió casi 1.000 kilómetros para realizar el ataque en un centro comercial, especialmente contra mexicanos.

El Gobierno de México considera «la posibilidad de solicitar la extradición de esta persona», dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el 16 de agosto pasado.

México acumula pruebas para denunciar judicialmente el atentado como un «acto terrorista» contra la comunidad mexicana en EEUU.

El Gobierno de México expresó mediante ese posicionamiento de la Cancillería que «continuará utilizando todos los recursos a su alcance para evitar que este tipo de incidentes se repitan y reparar los daños sufridos por las víctimas».

A su vez, la oficina de Ebrard reitera su compromiso de brindar asistencia y protección a todas las personas mexicanas en el exterior, «sin importar su condición migratoria».

Si Crusius es extraditado en el marco de los acuerdos de cooperación bilateral, la condena en este país podría de ser de medio siglo en prisión

En cambio, Texas, estado del sur de EEUU, es uno de los estados donde se aplica la pena de muerte.

López Obrador planeta que las autoridades mexicanas no solo buscan un castigo «sino que no se toleren crímenes de odio, racismo y xenofobia, reprobables abominables, no podemos permitirlo ni aceptarlo».

La cancillería y la fiscalía general mexicana intercambian información con la oficina del fiscal general William Barr, y han solicitado participar en el juicio para castigar al responsable, recordó el jefe de Estado. (Sputnik)