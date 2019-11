Presidente de Colombia ordena regreso de embajador en EEUU tras escándalo de filtración

Bogotá, 20 nov (Sputnik).- El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó el regreso del embajador en EEUU, Francisco Santos, para que dé explicaciones sobre una conversación con la recién nombrada canciller Claudia Blum filtrada a la prensa en la que critica a su Gobierno y al Departamento de Estado.

«Duque pidió al embajador que se presente en Bogotá para hablar personalmente de esta situación», sostuvo la emisora RCN Radio citando fuentes del Gobierno que no identificó.

Extensas partes de una conversación entre Santos y Blum, de 28 minutos de duración, en una cafetería en Washington, fueron publicadas por el medio local Publimetro.

Santos aventuró que la conversación pudo grabarse con un sistema de espionaje avanzado con micrófonos o que incluso el propio micrófono de su celular fue activado de manera remota.

En el diálogo, Santos cuestionó la labor del excanciller Carlos Holmes Trujillo, quien el sábado pasado asumió como ministro de Defensa y fue reemplazado por Blum.

«Yo quiero que te conozcan y vamos armando una agenda estratégica, porque Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada… Nos ponía a correr, a sacar citas y luego las cancelaba… No tenía una estrategia», dijo Santos a Blum, quien le respondió que a su parecer Trujillo solo «estaba haciendo política».

El embajador también se refirió a las relaciones entre Colombia y EEUU en materia de Defensa, y dijo que si bien estaban «súper bien», no se podía decir lo mismo de la labor del saliente ministro Guillermo Botero.

«Tengo un problema, no tengo un interlocutor en Defensa, porque Botero no trabajaba, no hablaba inglés y no venía (a Washington)… Espero que Carlos (Holmes Trujillo) sea el interlocutor», dijo Santos a Blum.

Asimismo, el embajador dijo que el Departamento de Estado de EEUU «está destruido» y parece más bien una organización no gubernamental.

«Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido. No existe. No existe. Trump puso a (Rex) Tillerson y Tillerson le salió con un chorro de babas (estupidez)», dijo Santos, respecto del exsecretario de Estado que fue reemplazado por Mike Pompeo.

Según Santos, Pompeo tiene peso, pero no ocurre así con los demás altos cargos. «El resto, nada. Esto está dividido por secretario, subsecretario… De ahí pa» abajo parece una ONG», aseguró.

Blum y Santos también realizaron comentario preocupantes sobre Venezuela y su presidente Nicolás Maduro.

«Si este señor no se va (Nicolás Maduro), Colombia no tiene futuro. Si este señor no se va, nos va a hacer la vida imposible», dijo Santos, quien agregó que prepara una agenda de visita con parlamentarios europeos a la frontera de Colombia y Venezuela para que tengan el tema presente.

«Me toca a mí inventarme cosas para que ellos tengan en el ‘top of mind’ Venezuela», dijo Santos.

A su vez, Blum calificó de «fiasco» el intento de ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela el pasado febrero.

«Colombia tiene que jugársela, porque como está, estamos retrasados con Venezuela. La gente ya no cree, no cree en lo que hizo el Gobierno. Esa ayuda humanitaria fue un fiasco total. Entonces ahí hay que pensar en una estrategia, yo no sé cuál».

Finalmente, Santos señala que la única estrategia que vislumbra en Venezuela es desarrollar «acciones encubiertas… para generar ruido y apoyar a la oposición, que allá está muy sola».

El Gobierno de Colombia reconoce al diputado opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y acusa a Maduro de haber usurpado el poder en las pasadas elecciones presidenciales. (Sputnik)