Secretaria de Justicia afirma que Hong Kong está en fase de violencia pura y dura

Pekín, 21 nov (Sputnik).- La secretaria de Justicia hongkonesa, Teresa Cheng, afirmó que los disturbios actuales en Hong Kong ya no tienen que ver con la polémica ley de extradición y pasaron a la fase de violencia pura y dura, a la que las autoridades deben hacer frente.

«La situación actual en Hong Kong no tiene nada que ver con la Ley de Delincuentes Fugitivos. Es, si me permiten decirlo así, violencia pura. Y por lo tanto, es importante que no relacionemos una cosa con la otra. Esto ha pasado a otra etapa de la que tenemos que ocuparnos», cita a Cheng el canal RTHK.

Con respecto al reciente incidente en Londres, donde fue agredida por activistas antichinos, Cheng señaló que refleja el «deseo maligno» de los manifestantes hongkoneses de lograr sus objetivos por medio de la violencia.

Desde junio pasado, Hong Kong vive una oleada de protestas cuyo detonante fue un proyecto de ley que permitiría la extradición de prófugos de la justicia a Taiwán, Macao y China continental.

El Gobierno hongkonés accedió a retirar a principios de septiembre el controvertido proyecto, que habría facilitado la entrega de disidentes políticos a Pekín, pero rechazó otras demandas de la calle, entre ellas amnistiar a activistas detenidos, iniciar una investigación independiente de los supuestos excesos policiales y relanzar el proceso de reformas políticas. (Sputnik)