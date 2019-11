Esta semana en la Universidad de Costa Rica. Del 23 al 30 de noviembre de 2019

TALLER DE ÓPERA EAM PRESENTA: AMAHL Y LOS VISITANTES NOCTURNOS (G. MENOTTI) + ESCENAS DE ÓPERA. Sábado 23 de noviembre: Amahl y los visitantes nocturnos (funciones de 1:00 p. m. y 3:30 p. m.) + Escenas de Ópera (solamente en función de 3:30 p. m.) en el Teatro de Artes, Facultad de Artes. Reservaciones: escribiendo al correo produccionartistica.eam@ucr.ac.cr (indicar nombre completo, cédula y función a la que desea asistir (1:00 p. m. o 3:30 p. m.) / Se darán un máximo de 2 entradas por persona y solamente para una función. / No se otorgarán entradas para las dos funciones a la misma persona). Participantes: Dirección del Taller de Ópera: Marcela Alfaro Castillo; Dirección de orquesta: Francisco Díaz Chavarría; Ensamble del Festival de Ballet San José. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: https://www.facebook.com/events/3080171322053250/ Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CHARLA: SENSORES Y BIOSENSORES PARA APLICACIONES AMBIENTALES Y MÉDICAS. Lunes 25 de noviembre, de 1:00 a 4:30 p. m. en el auditorio de la Escuela de Química. Charla: Multiresponsive Hydrogel Sensors for Oxidative Stress Analytics, a cargo del Dr. Samuel M. Mugo, académico especialista en química de polímeros, espectrometría de masas y análisis de proteínas, Universidad MacEwan, en Edmonton, Canadá. Organiza: CICIMA, Escuelas de Microbiología y Medicina UCR, Escuelas de Física y Química UNA.

ENTREGA DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA AL DR. BOAVENTURA DE SOUSA . Lunes 25 de noviembre, 4:00 p. m. en el Aula Magna, de la Plaza de la Autonomía. Información: 2511-1286. Organiza: Consejo Universitario.

PRESENTACIÓN: PROGRAMA DEL OBSERVATORIO SOCIO JURÍDICO DE LA JUSTICIA Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. Lunes 25 de noviembre, 5:00 p. m. en el miniauditorio, 6. ° piso, Facultad de Derecho. Participantes: Dr. Gustavo Chan Mora, director, Instituto de Investigaciones Jurídicas; Máster David Fallas Redondo; Máster Rosaura García Aguilar; Máster Agustín Gutiérrez Carro, investigadores, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Información: 2511-5451, correo electrónico: iij.fd@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).

CONVERSATORIO: EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y EL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO COSTARRICENSE. Lunes 25 de noviembre, 6:00 p. m. en la Sala Joaquín Gutiérrez Mangel, 4. ° piso, Facultad de Letras. Información: 2511-1412, correo electrónico: inie@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigación en Educación (INIE) con la colaboración de la Escuela de Filosofía, Cátedra de Estudios sobre Religiones (CER).

CHARLA: MITOS Y REALIDADES DE LA DIABETES. Fecha límite de inscripción martes 26 de noviembre vía telefónica. Fecha de la actividad: Miercoles 27 de noviembre, 10:00 a. m. en el miniauditorio de la Escuela de Nutrición. Información: 2511-2166. Organiza: Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina.

CHARLA: O-MINIMAL STRUCTURES: EXAMPLES AND APPLICATIONS. Martes 26 de noviembre: 3:30 p. m. (café) / Charla: 4:00 p. m. en el Aula OLCOMA – Edificio CIMPA-EMA. A cargo de la Dra. Zoe Chatzidakis, investigadora, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) y Department de mathématiques et applications (DMA), Francia (impartida en idioma inglés). Información: 2511-3419, correo electrónico: cimpa@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA).

CICLO DE CONFERENCIAS: EVENTO AGROTRANSFORMACIÓN 2019. Del 26 al 28 de noviembre, 8:30 a. m. en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Información: 2511-8734 / 2505-4857, correo electrónico: agroalimentarias@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Ciencias Agroalimentarias, MAG, INA, PROCOMER, COMEX, CINDE.

EXPOSICIÓN: INNOVAFEST. Miércoles 27 de noviembre, de 11:00 a. m. a 12:30 p. m. en la Facultad de Farmacia. Información: correo electrónico: daniela_vh06@hotmail.com Organiza: Facultad de Farmacia.

PREMIACIÓN DEL CONCURSO: PREMIO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 2019. Miércoles 27 de noviembre, 2:00 p. m. en el Auditorio Institucional Complejo San Pablo, UNA. Información: 2511-6687, correo electrónico: premiocalidaddevida@ucr.ac.cr Organiza: CONARE.

PRESENTACIÓN DE LIBROS CICOM. Miércoles 27 de noviembre, 5:30 p. m. en el miniauditorio 2 de la Facultad de Ingeniería. Bloque 1: “Género y Sexualidad”: M.Sc. Laura Chinchilla Alvarado; M.Sc. Camila Ordóñez Laclé; M.Sc. Yanet Martínez Toledo. Bloque 2: “Tecnología e Innovación en Costa Rica”: M.Sc. José Luis Arce Sanabria; M.Sc. Luisa Ochoa Chaves; Dr. Ignacio Siles González. Información: 2511-6414, correo electrónico: cicom@ucr.ac.cr Página Web: https://www.facebook.com/events/417322792532808/ Organiza: Centro de Investigación en Comunicación (CICOM).

CONFERENCIA: WHY WE FAIL AND HOW. Miércoles 27 de noviembre, 6:00 p. m. en el auditorio Roberto Murillo, 2. ° piso, Facultad de Letras. Impartida en Idioma Inglés. Dictada por el Dr. Costica Bradatan, profesor, Texas Tech University. Información: 2511-7256, correo electrónico: filosofia@sep.ucr.ac.cr Organiza: Programa de Posgrado en Filosofía.

CONCIERTO BANDA SINFÓNICA INTERMEDIA. Miércoles 27 de noviembre, 6:30 p. m. en el Teatro de Artes, Facultad de Artes. Participantes: Director: Juan Carlos Meza; Solista invitada: Ana Yanci Araya (saxofón). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) en colaboración con la Vicerrectoría de Acción Social.

CHARLA: NITRI- EXPO-MASCOTA- 2019. Jueves 28 de noviembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en el Auditorio de UCAGRO, Facultad de Ciencias Agroalimentarias Inscripción vía telefónica. Charlas técnicas y científicas de empresas, estudiantes e investigadores de la Escuela de Zootecnica sobre nutrición de mascotas. Cupo: 100 personas. Información: 2511-8811, correo electrónico: andrea.brenes_s@ucr.ac.cr / rebeca.zamora@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Zootecnia, Facultad de Ciencias Agroalimentarias con la colaboración del Programa de Extensión y Transferencia Tecnológica de la Escuela de Zootecnia (PETTEZ).

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: «PROPUESTAS Y TIENTOS». Jueves 28 de noviembre, 10:30 a. m. en la Sala Álvaro Quesada Soto, CIICLA. Participantes: Dra. Nora Garita Bonilla, profesora; Dr. Guillermo Barzuna Pérez, profesor pensionado; Dr. Leonardo Sáncho Dobles, Catedrático HUMBOLDT, UCR. Información: 2511-1985, correo electrónico: ciicla@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA).

CONVERSATORIO: A DOS AÑOS DEL OBSERVATORIO DE LA POLÍTICA NACIONAL (OPNA): ¿QUÉ HA PASADO EN LA POLÍTICA NACIONAL? Jueves 28 de noviembre, 5:00 p. m. en el Aula 609 de la Facultad de Ciencias Sociales. La actividad tendrá por objetivo discutir las principales tendencias, proceso y actores del sistema político costarricense y sus correlaciones de fuerza a dos años del OPNA.Información: 2511-6401, correo electrónico: observatorio.politicanacional@ucr.ac.cr Organiza: Observatorio de la Política Nacional, Escuela de Ciencias Políticas.

IX CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Jueves 28 de noviembre, 7:00 p. m. en el Aula Magna, Plaza de la Autonomía. Participantes: Director: Alejandro Gutiérrez; Solista: Erasmo Solerti (violín). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

III CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS APLICADAS A LA NATACIÓN. 28, 29 y 30 de noviembre en las Instalaciones Deportivas de la UCR. Dirigido a entrenadores, educadores físicos, dirigentes deportivos, investigadores y público general. Información: (506)25112943 y (506)25112806, correo electrónico: educacioncontinua.edufi@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Educación Física y Deportes, Facultad de Educación.

CHARLA: ABUSO DE MEDICAMENTOS. Viernes 29 de noviembre, 1:00 p. m. en la Sala de Directores, 1er. piso, Facultad de Medicina. Inscripción abierta hasta llenar cupo vía telefónica o correo electrónico. A cargo de la Dra. Roxana Chin Cheng, Médico Especialista en Medicina Interna. Información: 2511-4512, correo electrónico: pec.fm@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Medicina, Decanato.

CELEBRACIÓN. UNA AVENTURA RADIOFÓNICA: 70 ANIVERSARIO DE RADIO UNIVERSIDAD. Viernes 29 de noviembre, 4:00 p. m. en el auditorio de la Plaza de la Autonomía. Información: 2511-6850. Organiza: Radio Universidad de Costa Rica, Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.

TALLERES DE ROBÓTICA INFANTIL EN VACACIONES CON MATERIAL RECICLADO. Fecha límite de inscripción: 2 de diciembre en el enlace: http://encuesta.ucr.ac.cr/academiaucr/index.php/567611?lang=es Duración: del 2 al 5 de diciembre (3 horas por taller): Proyecto un carro hélice (8 años en adelante) / Proyecto una avioneta eléctrica (8 años en adelante) / Elaboración de un semáforo (15 años en adelante). Dirigido a mayores de 8 años y adultos en la Academia de Tecnología en el Edificio Cattecu. Costo: ¢5.000. Información: 2511-1829 / 2511-1876, correo electrónico: academiatecnologia@ucr.ac.cr Página Web: http://academiatecnologia.ucr.ac.cr/robotica-y-electronica/ Organiza: Centro de Informática.

CURSO: FUNDAMENTOS DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN HIDROPONÍA. Inscripción abierta hasta el 5 de diciembre por medio del correo electrónico. Duración: sábado 7 de diciembre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno, La Garita, Alajuela. Curso teórico práctico: Temas principales: sistemas de producción hidropónicos; sustratos y almácigos; solución nutritiva; plagas y enfermedades. Costo: ¢40.800 (2% IVA incluido, el costo incluye material didáctico, materiales para las prácticas, alimentación y certificado de participación). por Dr. Freddy Soto Bravo, Lic. Carlos Huertas Blanco, profesores e investigadores, EEFB. Información: 2511-7798, correo electrónico: gustavo.quesada@ucr.ac.cr Organiza: Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEFB).