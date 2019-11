Trump asegura que China habría matado a miles de personas en Hong Kong de no ser por su gestión

Nueva York, 22 Nov. (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que, de no ser por sus gestiones, su homólogo chino, Xi Jinping, «habría matado a miles de personas» en Hong Kong para aplacar las protestas que desde hace meses recorren las calles del territorio contra sus autoridades y contra el Gobierno de Pekín.

«Si no hubiera sido por mí, habrían muerto miles de personas en Hong Kong. Les habrían arrasado en 14 minutos», ha declarado durante una entrevista al programa Fox and Friends.

«La razón por la que Xi no ha matado a miles de personas e impuesto allí un estado policial es porque le he dicho que no arruine las actuales negociaciones comerciales que mantenemos», ha añadido. EEUU y China están enzarzados en una difícil negociación en plena subida mutua de aranceles a sus respectivos productos.

Las protestas en Hong Kong estallaron el pasado mes de junio contra un polémico proyecto de ley de extradición a la China continental. Lam acabó retirando definitivamente el proyecto de ley pero las manifestaciones han continuado con demandas mayores, incluido el sufragio universal.

La violencia en Hong Kong se ha convertido así en el mayor desafío para el presidente chino, Xi Jinping, que llegó al poder en 2012 e insiste en que el Gobierno local podrá resolver la crisis.

Los manifestantes, enfadados por lo que consideran una injerencia del Gobierno chino en la antigua colonia británica, han defendido que están respondiendo al excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, Trump ha eludido responder a la pregunta sobre si vetará el proyecto de ley aprobado en el Congreso de Estados Unidos en defensa de la población de Hong Kong. «Yo apoyo a Hong Kong, pero también apoyo al presidente chino», ha manifestado.

Posteriormente, ha incidido en que «le echará un buen vistazo» al proyecto, que ha sido aprobado de forma casi unánime en el Congreso, tal y como ha recogido la agencia de noticias Reuters.

«Va a ser enviada (a la Casa Blanca). Le vamos a echar un buen vistazo», ha señalado. En caso de que utilice su derecho a veto, será necesaria una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado para superarlo y lograr que se convierta en ley.

El Gobierno de China reclamó el jueves a Trump que vete el proyecto de ley. «Urgimos a Estados Unidos a controlar la situación, a parar esto antes de que sea demasiado tarde, a evitar que se convierta en ley y a cesar inmediatamente cualquier interferencia en los asuntos de Hong Kong y China», dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Geng Shuang.

La llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia en Hong Kong no solo supone un espaldarazo para los manifestantes que llevan meses exigiendo una mayor apertura en la ex colonia británica, sino que abre la puerta a posibles sanciones contra funcionarios