Italia: Miles de ‘sardinas’ llenan la plaza de la Catedral de Milán para protestar contra la ultraderecha

Roma, 1 Dic. (EUROPA PRESS).- Miles de manifestantes –unos 25.000, según los organizadores– han llenado este domingo la plaza de la Catedral de Milán convocados por las ‘sardinas’, un movimiento ciudadano surgido en Italia para protestar contra el avance de la ultraderecha con partidos como la Liga de Matteo Salvini.

La lluvia no ha evitado el éxito de la convocatoria: «Las sardinas en el agua están en su elemento», han destacado los convocantes, que han insistido en la petición de no mostrar símbolos de ningún partido político. «Todos somos antifascistas», «Ahora y siempre, resistencia» o «Quien no bote un fascista es» han sido algunas de las consignas coreadas.

Entre los paraguas se han podido ver pancartas con dibujos con el símbolo de la protesta, la sardina, y la plaza entera ha cantado el himno antifascista ‘Bella, ciao’.

Uno de los fundadores del movimiento, Mattia Santori, ha tomado la palabra para subrayar que «nadie manipula nuestro pensamiento». «No hay nadie detrás de nosotros, aunque cada día alguien intente dividirnos. Nuestra respuesta estará cada vez más en las plazas», ha asegurado.

En cuanto al futuro político de la iniciativa, Santori ha asegurado que «por el momento debemos mantenernos lo más lejos posible de la política y mantener nuestra identidad fluida y espontánea». «Más adelante, se puede buscar el diálogo con quienes deben dar respuestas», ha apuntado.

Esto es Italia. Se llaman el Movimiento de las Sardinas, nacieron en las redes sociales y se caracterizan por entonar el Bella Ciao cada vez que salen a manifestarse por miles para plantarle cara al fascismo de Salvini.

Ni un paso atrás.pic.twitter.com/y38pQWuJDa — ♏ M. M. Novau 🎗💜 (@MmNovau) 1 de diciembre de 2019



Uno de los asistentes, Francesco, ha explicado a la agencia de noticias AdnKronos que «la nuestra es una República basada en el antifascismo. El ‘Bella, ciao’ no es una canción chic radical. Es la canción de nuestra liberación. A algunos les gustaría llevar a Italia al pasado, pero nunca lo permitiremos. El nuestro es un movimiento que viene de abajo, no partidista, para decirle a la gente que es hora de despertar».

Las ‘6000 sardinas’ nacieron en Bolonia, capital de la región de Emilia-Romagna, bastión tradicional de la izquierda, para enaltecer los valores del antifascismo y el antirracismo. El nombre procede de la intención de los convocantes de cerrar filas como en una lata de sardinas y lograr superar en número una convocatoria de un acto electoral de Salvini en Bolonia.