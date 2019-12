ERC no tiene prisa para investir a Sánchez este mes y prefiere un «buen acuerdo» a un acuerdo «rápido»

Madrid, 2 Dic. (EUROPA PRESS).- El vicepresidente del Gobierno catalán y coordinador nacional de Esquerra Republicana (ERC), Pere Aragonès, ha asegurado este lunes que su partido no tiene prisa en investir presidente al socialista Pedro Sánchez antes de Navidad y ha defendido que es preferible un «buen acuerdo» a un acuerdo «rápido».

«A nosotros el tiempo no nos preocupa, sino los contenidos», ha manifestado Aragonés en declaraciones a los periodistas en la conocida como Puerta de los Leones, donde ha estado acompañado por los 26 diputados y senadores de ERC elegidos en los comicios generales del pasado 10 de noviembre.

Sus declaraciones contrastan con la opinión del PNV, otro de los posibles socios del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que viene abogando por una sesión de investidura antes de Navidad.

Y en aras de alcanzar un acuerdo con el PSOE, Aragonès ha subrayado que el equipo negociador de ERC va a trabajar «en las próximas semanas» con «firmeza», con «voluntad de entendimiento» y con la idea de abrir una mesa de negociación política entre los gobiernos central y catalán para resolver un conflicto «político».

Pablo Iglesias cree que tanto PSOE como ERC se están esforzando

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cree que tanto el PSOE como ERC se están esforzando «para que el acuerdo sea posible» y la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pueda salir adelante.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios a su llegada a la Cumbre del Clima (COP25) que se celebra en Madrid, tras reconocer, no obstante, que ese acuerdo va a ser difícil» y que todavía «hay mucho que trabajar».

«Pero soy optimista. Aunque no sea fácil creo que finalmente lo vamos a conseguir», ha reafirmado Iglesias, quien también ha pedido ser «respetuosos con todos los actores políticos», para permitir que ese acuerdo se haga posible.

En este sentido, ha defendido que «hace falta mucha empatía y mucha capacidad de escucha», y ha asegurado que, a su juicio, el PSOE «se está esforzando». «También ERC se está esforzando para que el acuerdo sea posible», ha apostillado.

«Nosotros estamos dispuestos a ayudar. Creo que hay una enorme mayoría de ciudadanos en España y en Cataluña que quieren que haya pronto un Gobierno progresista», ha defendido.

Asimismo, ha insistido en que «ojalá» sea posible conformar el nuevo Gobierno antes de Nochebuena y ha avisado de que, «si no es así, eso podría generar «una situación de inquietud y malestar en buena parte de la ciudadanía». «Creo que todas las fuerzas políticas tenemos que ser responsables para que haya Gobierno cuanto antes», ha remachado.

Borrell admite que no le gusta que la investidura dependa de ERC pero considera peor ir a terceras elecciones

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha admitido este lunes que no le gusta que la investidura de Pedro Sánchez dependa de la posición de ERC, pero considera peor que el país se dirija a unas terceras elecciones.

«No me quita el sueño, pero naturalmente me preocupa y no me gusta», ha asegurado el exministro de Asuntos Exteriores en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, sobre el escenario de investidura, que depende de la negociación entre PSOE y ERC.

Si bien, ha apuntado a la responsabilidad del PP para con el arranque de la Legislatura, ya que, según Borrell, la investidura depende de que alguna formación se abstenga y facilite el gobierno a Sánchez.

Ante esto, avisa de que la negativa de los ‘populares’ a abstenerse plantea una disyuntiva: «o vamos a terceras elecciones o buscamos a alguien que se abstenga». «Hay cosas que no me gustan y otras que me gustan menos», ha resumido el flamante jefe de la diplomacia europea.

Preguntado por su nuevo puesto en la UE y si el escenario político español sorprende en el extranjero, Borrell ha reconocido que «llama la atención» que la formación de gobierno dependa de ERC, pero ha quitado hierro al asunto, recalcando que «en todas partes cuecen habas».

Así ha explicado que cada país tiene sus peculiaridades y, en todo caso, el ‘impasse’ político en España se resolvería si el PP permitiese la investidura. «Podemos tener terceras elecciones o buscar soluciones como ésta», ha zanjado.