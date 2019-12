Corte-IDH archiva casos relacionados con la técnica de la fecundación in vitro

San José, 3 Dic. (Sputnik).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dio por concluido dos procesos de fecundación in vitro, al considerar que el Estado cumplió con las medias de reparación ordenadas en la Sentencia de fecha 28 de noviembre de 2012 y las homologadas en la Sentencia de fecha 29 de noviembre de 2016.

La Resolución Conjunta “Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) y Caso Gómez Murillo y otros Vs. Costa Rica” y la Resolución “Caso Gómez Murillo y otros Vs. Costa Rica”, de fecha 22 de noviembre de 2019 fueron notificadas este martes.

Los casos se relacionan, fundamentalmente, con la prohibición que existió en Costa Rica desde el año 2000 para practicar la técnica de la fecundación in vitro (FIV), en donde la Corte IDH fijó -en lo que interesa- tres medidas de reparación dirigidas a implementar nuevamente la técnica en el país, garantizar los derechos de las víctimas y a garantizar la no repetición de las violaciones.

La Corte IDH valoró positivamente los esfuerzos realizados por el Estado para emitir la normativa que ha permitido regular y brindar acceso a la FIV en Costa Rica tanto a nivel privado como público, destacando además la inclusión de la FIV en sus tratamientos de infertilidad.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Ventura Robles, expresó que el archivo de ambos casos refleja el absoluto compromiso del Estado costarricense en cumplir con sus obligaciones convencionales de buena fe, al acatar las sentencias de la Corte IDH de forma integral, conforme a las normas del Sistema Interamericano y los principios de Derecho Internacional.

El pasado 1 de julio, una delegación de la Corte IDH, efectuó una visita a la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad (UMRAC), ubicada en el Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva, la cual permitió a las autoridades nacionales demostrar las acciones realizadas para incluir la disponibilidad de la FIV en el servicio de atención que brinda la CCSS.

Según comentó Casa Presidencial en un comunicado, este punto en particular, fue destacado por la Corte IDH al reconocer la amplia colaboración y disposición brindada por el Estado, para efectuar esta diligencia de supervisión.

El presente archivo se suma a los casos “Herrera Ulloa” y “Amrhein y otros”, debidamente concluidos por la Corte IDH, reflejando con ello el histórico respaldo del Estado costarricense al Sistema Interamericano, procurando no solo asegurar la efectividad y eficacia de la labor de sus órganos, sino además garantizar el principio del efecto útil de la Convención Americana, lo cual implica la implementación y cumplimiento de las resoluciones emitidas.

El texto íntegro de ambas Resoluciones se encuentra en el sitio oficial de la Corte IDH, siguiendo el siguiente link: http://corteidh.or.cr/supervision.cfm