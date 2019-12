Corte ve desproporcional penas por robo de combustible

San José, 3 Dic (Elpaís.cr).- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, advirtió que las penas para castigar el robo de combustibles en Costa Rica, son desproporcionadas, por lo que deben de revisarse en la normativa.

Cruz compareció la noche de este martes en la Comisión Permanente Especial de Ambiente, junto con la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio y el Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, para que se refirieran al expediente 21447 Ley sobre el apoderamiento de los hidrocarburos, sus derivados, o mezclas de hidrocarburos.

En la conclusión que realizó el Presidente de la Corte, señaló que se debe valorar la proporcionalidad y razonabilidad de las penas establecidas en los tipos penales en el proyecto de ley, pues tienden a ser severas, en relación al bien jurídico tutelado.

El proyecto de ley establece que quien haga un daño al poliducto se impondrá la pena de ocho (8) a quince (15) años de prisión al que: perfore, instale cualquier tipo de dispositivo de extracción o dañe el poliducto, para la sustracción ilegal de combustible.

En cuanto al robo de hidrocarburos, sus derivados, o mezclas de hidrocarburos se impondrá la pena de ocho (8) a quince (15) años de prisión al que se apodere ilegítimamente de hidrocarburos, sus derivados, y mezclas de hidrocarburos.

El diputado Erwen Masis señaló que, en cuanto a la proporcionalidad de la pena, no está de acuerdo con lo estipulado por el Presidente de la Corte pues consideró que deben de quedarse así, tal y como lo establece el proyecto de ley.

“Pareciera que el proyecto tiene una tendencia desproporcional, la relación entre la pena y el daño causado, podría no estar en orden, no obstante, a esto, el bien jurídico es tutelado y yo diría que es la vida humana. Las penas que se están estableciendo son las que tienen que ir o deberían ir algunas menores, me mantengo en la tesis que las penas deberían de ir a ese nivel en el cual se están estableciendo”, aseguró el diputado.

Para el diputado Luis Fernando Chacón comentó que haya 13 mil metros cúbicos de combustibles robados, con montos de 7 mil millones de colones, más de 12 millones de dólares y del 2017 al 2018 se multiplica por más de 10 veces las denuncias de este tipo de delitos, se concluye que este es un crimen organizado.

“Estamos nosotros con la alta responsabilidad de sacar un producto en esta legislación que se acerque lo mejor que podamos, para que ustedes puedan aplicar la ley de la mejor manera posible”, aseguró el diputado Chacón.

Mientras tanto la Fiscala General de la República, Emilia Navas, manifestó que no coincide con el criterio de Cruz en cuanto a la razonabilidad de las penas, ya que este tipo de acciones son muy graves pues este tipo de delincuencia daña el ambiente de manera irreparable, además que el riesgo es impresionante.

Por su parte el Director del OIJ indicó que ve con buenos ojos la iniciativa de ley, aunque pidió definir aún más el proyecto de ley en cuanto algunos conceptos, esto para darle mayores herramientas a la policía judicial para presentar las pruebas a la Fiscalía.