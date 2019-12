Putin: la expansión de la OTAN supone una amenaza para Rusia

El presidente recordó que la alianza fue creada para contrarrestar a la URSS.

«Ahora, como sabemos, ya no hay Unión Soviética, ni Pacto de Varsovia, es decir, un pacto militar, que fue creado en respuesta a la creación de la OTAN, pero la OTAN no sólo existe, sino que también se está desarrollando: en el momento de su creación, la alianza incluía 12 países, ahora tiene 29, y el gasto militar total de los países de la alianza es de más del 70% del gasto militar mundial», expresó el mandatario ruso.Putin señaló que los estereotipos de bloques de los años pasados no pueden ser una buena herramienta para tomar decisiones efectivas.

Este 3 de diciembre en Londres se inaugura la cumbre de la OTAN que coincide con el 70 aniversario del bloque.

Las armas avanzadas de Rusia

Además, Vladímir Putin aseguró que las armas avanzadas constituyen el 68% del arsenal de la Marina de Guerra de Rusia.

«La cuota del armamento moderno de la Armada asciende a 68%», dijo Putin en una reunión con los altos mandos de la institución.

El mandatario agregó que continuará el proceso de modernización para elevar la eficacia de la flota naval.

En ese sentido, indicó, la Armada recibirá este año más de 480 equipos militares, entre ellos dos submarinos, 23 buques de guerra, una embarcación auxiliar, tres aeronaves navales, cuatro baterías de misiles y más de 400 misiles y torpedos.Putin señaló que las fuerzas nucleares se están equipando con los submarinos clase Borei dotados de los misiles balísticos intercontinentales Bulava, con un alcance de hasta 8.000 kilómetros.

«El submarino Kniaz Vladimir se encuentra en la etapa final de las pruebas», enfatizó el presidente, subrayando que se están construyendo otros cuatro sumergibles.

En cuanto a las fuerzas convencionales, el mandatario destacó el misil de crucero Kalibr con un alcance de hasta 1.500 kilómetros y los buques dotados con estos proyectiles de alta precisión. (Sputnik)