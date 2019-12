Abogado demandará a diputados si incumplen con Ley de Reconciliación en El Salvador

San Salvador, 5 dic (Sputnik).- El tribunal constitucional de El Salvador le dio una última oportunidad al Parlamento para que apruebe una Ley de Reconciliación Nacional aunque, si los diputados incumplen el nuevo plazo, serán demandados ante el Ministerio Público, aseguró a Sputnik el abogado y activista Benjamín Cuéllar.

«Si el 28 de febrero de 2020 no hay una ley que les garantice a las víctimas del conflicto armado (1980-1992) justicia, verdad, reparación y no repetición, vamos a demandar a los diputados para que sean procesados penalmente», adelantó a esta agencia Cuéllar, uno de los impulsores de la demanda que propició la revocación de la Ley de Amnistía de 1993.

Cuéllar valoró la resolución emitida este miércoles por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual avaló una prórroga para que la Asamblea Legislativa presente, a más tardar el 28 de febrero próximo, una normativa que sustituya la referida Ley de Amnistía, declarada inconstitucional en junio de 2016.

«En primer lugar, la Sala deja claro que la Asamblea no ha cumplido con los plazos dados para que presente su propuesta de ley, y advierte que no les dará respiro a los diputados», resaltó el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca).

Tras declarar inconstitucional la amnistía, la Sala había ordenado que la nueva ley estuviera lista en julio pasado, y entonces aprobó una primera prórroga que venció en noviembre último.

Ante la falta de consenso en el Legislativo, Cuéllar y el abogado Pedro Martínez solicitaron el pasado 16 de octubre otra prórroga, lo cual hicieron también los parlamentarios un mes más tarde, a pocas horas de expirar el plazo dado en julio por la Sala.

«Ya no habrá una próxima vez, si no cumplen, entonces los demandantes acudiremos a la Fiscalía para que los diputados y diputadas sean procesados», reiteró Cuéllar, quien afirmó que las víctimas del conflicto no fueron debidamente escuchadas aún.

De hecho, advirtió que las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles que dicen representar a las víctimas, en lugar de ayudarlas les roban voz y protagonismo.

El especialista dijo que la Asamblea no generó espacios decentes para que las víctimas narren sus historias, y denuncien las violaciones cometidas por los bandos en pugna durante la guerra civil, que dejó un estimado de 75.000 muertos en apenas 12 años.

«Dicen que las víctimas no manejan los términos técnicos, pero eso no les corresponde a ellas: las víctimas tienen muchas cosas que decir y demandan ser oídas, y que los diputados luego traduzcan esas denuncias en medidas y acciones», insistió Cuéllar.

Este tema también dividió a la Asamblea Legislativa entre una ultraderecha que fracasó en su intento de pasar una ley que garantizara impunidad, y un bloque mixto que defienden una normativa más centrada en los intereses de las víctimas.

La Comisión de la Verdad de la ONU reflejó que la mayoría de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto fueron perpetradas por el Ejército, la extinta Guardia Nacional y los llamados Escuadrones de la Muerte, pero también documentó casos en la guerrilla, como las purgas ejecutadas por el comandante Mayo Sibrián.