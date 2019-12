Trump afirma que el primer ministro de Canadá tiene «dos caras»

Moscú, 4 dic (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que el primer ministro canadiense Justin Trudeau tiene «dos caras», después de que este, supuestamente, se burlara del líder estadounidense en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Londres.

Por internet circula un vídeo, grabado durante una recepción el martes por la tarde en el palacio de Buckingham, que muestra charlando al primer ministro canadiense y a otros líderes, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Boris Johnson y el primer ministro de Países Bajos Mark Rutte.

Todos estos se burlan de la conducta de una persona que llegó tarde a la cumbre, sin mencionar, sin embargo, el nombre de Trump.

Trudeau, en particular, afirma que el participante de la reunión tuvo que celebrar primeramente una rueda de prensa de 40 minutos, y que el equipo de esa persona «estaba boquiabierto» con el hecho.

Los medios supusieron de que se trataba de Trump.

Cuando los periodistas preguntaron a Trump en Londres qué piensa sobre los comentarios de Trudeau, respondió que el primer ministro de Canadá «tiene dos caras», aunque de seguido añadió que «es un tipo agradable».

«La verdad es que le he llamado (la atención) por el hecho de que no está pagando el 2 por ciento (del PIB a los gastos de defensa de la OTAN), y no está contento con eso», añadió Trump. (Sputnik)