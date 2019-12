Trump niega el envío de 12.000 militares estadounidenses a Arabia Saudí

Washington, 6 dic (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, desmintió a través de las redes sociales el envío de 12.000 militares estadounidenses a Medio Oriente.

«El cuento hoy de que estamos despachando 12.000 soldados a Arabia Saudí es falso o, para ponerlo con mayor precisión, ¡Fake News!», apuntó Trump en su cuenta de Twitter.

Su comentario vuelve a sembrar confusión sobre los planes de reforzar la presencia militar de EEUU en el golfo Pérsico.

The story today that we are sending 12,000 troops to Saudi Arabia is false or, to put it more accurately, Fake News!

