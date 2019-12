El Congreso EEUU votará sobre los cargos del ‘impeachment’ contra Trump esta misma semana

Nueva York, 8 Dic. (EUROPA PRESS).- El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerrold Nadler, ha afirmado que podrían votarse los cargos del proceso de destitución o ‘impeachment’ contra el presidente Donald Trump esta semana.

«Tenemos un caso sólido como una roca. Creo que si se presentara ante un jurado, habría veredicto de culpabilidad en cuestión de tres minutos», ha afirmado además Nadler en declaraciones a la CNN.

En ese sentido, ha subrayado que hay «pruebas directas considerables». «El presidente y sus compañeros de partido dicen que no hay pruebas directas suficientes cuando la razón de que no tengamos incluso más pruebas directas es que el presidente ha ordenado a todo el mundo del poder ejecutivo que no colabore con el Congreso (…), un hecho sin precedentes en la historia estadounidense», ha argumentado.

Así, solo cuentan con el testimonio de «personas vitales y patriotas de la CIA, el Pentágono y la Casa Blanca que han dado un paso adelante y han desafiado las órdenes del presidente para testificar». Por el contrario, si el presidente y sus partidarios tuvieran «una prueba exculpatoria, la habrían presentado ya».

Este mismo lunes habrá una sesión en la Comisión Judicial para las presentación de las pruebas de los investigadores para avanzar con el proceso de destitución contra Trump.

A ese respecto, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, ha recordado que un ‘impeachment’ es muy parecido a un proceso de presentación de cargos y en ese sentido, ha defendido que, conforme a su experiencia como fiscal, habría que presentar los cargos «que sean más potentes y en los que haya más pruebas abrumadoras y no intentar acusar por todo, incluso aunque creas que puedes presentar más cargos».

«Hay pruebas aplastantes de que el presidente intentó presionar a Ucrania para que interfiriera en nuestras elecciones. Básicamente intentó hacer trampas en nuestras elecciones. Es un grave abuso de poder», ha remachado en declaraciones a la CBS.

En ese sentido, ha emplazado a concentrarse en «las cuestiones que suponen una mayor amenaza para el país, como (…) la conducta que amenaza la integridad de nuestras próximas elecciones», ha concluido.