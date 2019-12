Entra en erupción un volcán en Nueva Zelanda

Sídney, 9 dic (Sputnik).- El volcán del islote de White (Whakaari), situado en la bahía de Plenty, a 48 kilómetros al este de la Isla Norte de Nueva Zelanda, ha entrado en erupción, comunicó la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias.

«Una erupción volcánica está ocurriendo en la isla de White, y hay peligro en las inmediaciones del volcán», tuiteó el organismo.

La agencia agregó que está evaluando la situación con asesores científicos para determinar el grado de amenaza.

Local newspaper (and award winning) Whakatane Beacon with the best shot so far of Whakaari/White Island eruption pic.twitter.com/KmYHB8xC38

— Michael Field (@MichaelFieldNZ) 9 de diciembre de 2019