Washington, 9 dic (Sputnik).- EEUU debe dejar de interferir en los asuntos internos de Venezuela y Bolivia y eliminar las sanciones contra Caracas, dijo Richard Black, senador republicano del estado de Virginia (este), a Sputnik.

«Nosotros (Estados Unidos) necesitamos dejar a Venezuela en paz. Déjenlos en paz. Dejen que resuelvan su propio Gobierno. Creo que eso sería lo mejor para todo el mundo», dijo Black.

EEUU comenzó a intensificar las sanciones contra Venezuela en enero, unos días después de que el líder de la oposición, el diputado Juan Guaidó, se autoproclamara presidente del país.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a Guaidó de ser un títere de Washington y dijo que Estados Unidos estaba orquestando un golpe para aprovechar los recursos naturales del país.

«EEUU, el Departamento de Estado, la CIA, eligió a este joven, Juan Guaidó, como presidente. Es una broma, nadie lo escucha y es un títere total. La mayoría de las naciones no reconocen su presidencia», comentó.

Aunque el Gobierno socialista de Venezuela no ha sido efectivo, agregó el senador estatal, las fuerzas externas no deberían tratar de determinar el futuro del país.

«Pero no es mi Gobierno y no me corresponde a mí ni a ningún estadounidense determinar cómo los venezolanos deben manejar sus asuntos. Les diré que mi confianza en mi análisis fue un poco sacudida porque siempre había pensado que la economía venezolana estaba en mal estado debido al Gobierno. Pero es difícil determinar cuánto es el Gobierno y cuánto de eso son las sanciones «, dijo Black.

El senador agregó que Washington debería levantar el bloqueo y las sanciones contra Venezuela, porque están causando un «sufrimiento inimaginable», especialmente al impedir que el país comercialice su petróleo.

«Hemos desmonetizado su moneda y, a través del sistema bancario internacional, hicimos que la moneda venezolana careciera de valor y luego vamos y decimos: ‘Miren lo malo que es este Gobierno, su moneda no vale nada’. Bueno, no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos inútil su moneda», afirmó.

EEUU también mantiene un bloqueo a las exportaciones venezolanas de petróleo, y luego dice «mira, no pueden alimentar a su gente», comentó Black, y agregó «no pueden alimentar a su gente porque les hemos cortado todo fuente de ingresos. Por lo tanto, todo se ha hecho muy mal».

Black señaló que la situación en Bolivia es «un poco diferente».

«El golpe de Estado en Bolivia fue llevado a cabo por el ejército, que destituyó a Evo Morales. Si bien es cierto que la reelección de Morales tuvo irregularidades, tuvo un fuerte apoyo. Y su sucesor era un virtual desconocido», dijo.

El senador dijo que nuevamente EEUU «está seleccionando a un gobernante (…) Creo que hubiera sido mejor que los bolivianos resolvieran las cosas por sí mismos. Las irregularidades que ocurrieron fuero debido a las luchas internas en Bolivia. No nos corresponde a nosotros resolverlo».

Black cree, sin embargo, que Estados Unidos tenía un interés especial con Bolivia porque el país latinoamericano tiene depósitos muy grandes de litio, que es un ingrediente esencial para las baterías modernas.

«Creo que esta influencia es nuestro deseo de ver un nuevo Gobierno allí. Creo que hubo preocupación de nuestra parte de que los chinos podrían comenzar a ejercer influencia dentro de Bolivia. Y que de alguna manera podría haber hecho más difícil que Estados Unidos obtenga litio para las baterías que ahora estamos usando en automóviles (…) Creo que fue parte de la ecuación al menos», argumentó.

Venezuela y Bolivia no son los únicos países en los que se ha visto inestabilidad ya que estallaron protestas en otras naciones como Colombia, Chile y Ecuador.

«EEUU, hace muchos años, estableció la Doctrina Monroe que decía, esencialmente, que América Latina estaría bajo el dominio de Estados Unidos (…) Hemos estado involucrados, particularmente en América Central, involucrados en el derrocamiento de gobiernos que no nos gustaban», dijo Black.

El legislador comentó que «a veces eran líderes socialistas o comunistas y simplemente no nos gustaba que ese tipo de cosas se acercaran a nuestras fronteras», agregó.

Black aseguró que los derrocamientos impulsados por EEUU exacerbaron problemas de inmigración y de tráfico de drogas, dando poder a grupos como el cártel de Sinaloa en México.

«Creo que si dejamos de microgestionar la región y permitimos que las personas experimenten con cualquier forma de Gobierno que quieran, estaríamos mucho mejor. Creo que América Latina sería mucho más rica y mucho más estable, y eso aliviaría algunas de estas presiones sobre EEUU», concluyó Black.

Morales renunció en Bolivia el 10 de noviembre y recibió asilo en México tras protestas que comenzaron por las elecciones del 20 de octubre, de las que se proclamó ganador, si bien un informe de la OEA indicó que hubo graves irregularidades. (Sputnik)