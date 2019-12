Escalinata de la Universidad de La Habana sirve de tribuna a líderes del ALBA

La Habana, 14 dic (Sputnik). – Líderes latinoamericanos llamaron este sábado a defender la unidad regional, durante el acto político-cultural de clausura de la XVII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) efectuado en la escalinata de la Universidad de la Habana.

«El ALBA ha demostrado la capacidad de impactar en la vida de nuestros ciudadanos y unir fuerzas para defender causas justas como el enfrentamiento a los efectos del cambio climático, la defensa de la paz, la educación, la salud pública», expresó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el primero de varios oradores ante un auditorio de jóvenes estudiantes cubanos.

En la velada, donde estaban presentes además, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; el primer secretario del Partido Comunista cubano, Raúl Castro, junto a otros líderes de la región, sirve como clausura de la XVII Cumbre del ALBA-TCP que sesionó este sábado en la capital de la isla.

Por su parte, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, mencionó a los creadores del ALBA –los líderes Fidel Castro (1926-2016), de Cuba, y Hugo Chávez (1954-2013) de Venezuela-, a quienes reconoció haber sentado las bases de este proyecto de cooperación y unidad regional hace 15 años.

«Hay algunos que no quieren recordar, que dicen que la historia no tiene sentido, pero sin embargo, si no tenemos memoria, si no recordamos las lecciones que nos ha legado la historia, estaremos deshumanizados. Debemos recordar el pasado mientras vivimos el presente y de esa manera podremos evaluar tranquilamente nuestras fortalezas, debilidades, posibilidades, y limitaciones», subrayó el primer ministro granadino.

También intervino en el acto el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien reconoció que la fuerza y el espíritu del ALBA está en los jóvenes, a quienes corresponderá seguir la ruta de los próceres en defensa de nuestros países.

En la declaración final de la XVII Cumbre del ALBA-TCP, los países miembros coincidieron en que la integración es la vía para enfrentar la dominación externa.

El ALBA-TCP es una organización internacional de carácter regional, fundada en 2004, e integrada por Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Venezuela, y Bolivia, que en noviembre último el gobierno de facto de esa nación sudamericana anunció su salida de la organización. (Sputnik)