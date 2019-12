¡Basta de las denuncias infundadas contra los hombres!

Columna Poliédrica

Estoy a favor y apoyo la equidad entre hombres y mujeres. Si observamos la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, vemos hechos concretos en que la desigualdad de género es evidente y manifiesta. Esa situación no es casual sino que es inducida por diferentes factores que han promovido la estructuración de la diferentes sociedades con una situación de desventaja para las mujeres.

Dicho lo anterior, con la misma claridad, deseo manifestar que no se puede aceptar las denuncias sin fundamento en contra de los hombres. Existen una serie de procedimientos por medio de los cuales se han expresado muchas de las reivindicaciones de los grupos feministas, sin embargo, algunas de ellas han generado injusticias para con los varones, por ejemplo: el tema de las denuncias infundadas de violencia doméstica, acoso laboral o acoso sexual.

Hay mujeres que han realizado denuncias sin ningún fundamento y esa irresponsabilidad no tiene ninguna consecuencia. Estas denuncias se dan, especialmente, por el impulso de movimientos o grupos que se dicen feministas; no obstante, en muchas ocasiones, lo único que les importa es el escarnio público de los denunciados y no si la persona denunciada es culpable.

El resultado de los procedimientos por violencia doméstica, acoso sexual, acoso laboral y otros de esta característica, se han vuelto ineficaces. Se hace la denuncia para que el hombre que presuntamente ha cometido la falta, sea exhibido públicamente; empero, una vez que ha sido denigrado a través de los diferentes medios que se tienen para esos efectos, ya poco importa si la persona, después del procedimiento jurídico, sale inocente. Como dicen: para cuando se resuelve el procedimiento legal, el daño ya está hecho.

Las mujeres tienen que entender la necesidad de no incurrir en este tipo de prácticas irresponsables. En la actualidad la reputación de una persona puede ser más importante que su preparación académica, por tanto, no se puede denunciar a un hombre por el simple gusto de hacerlo y provocarle un daño. Las acciones irresponsables deben ser sancionadas de manera vehemente por el ordenamiento jurídico, no se puede seguir permitiendo que las mujeres denuncien a los hombres sin que se puedan fundamentar los hechos que se pretenden imputar.

Se debe sancionar con fuerza el abuso de este tipo de procedimientos. Conozco casos de hombres que debieron abandonar la casa que ellos construyeron y están pagando, debido a denuncias infundadas de mujeres que se valen de las medidas cautelares establecidas por el ordenamiento jurídico costarricense. Situaciones similares han acontecido en materia de acoso laboral y acoso sexual.

¡Basta ya de tanta irresponsabilidad de algunas mujeres ! Sí, como usted lo está leyendo, a muchos hombres se le ha desgraciado la vida por este tipo de denuncia infundada.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com