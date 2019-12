La detección selectiva podría prevenir una de cada seis muertes por cáncer de próstata

Londres, 24 Dic. (EUROPA PRESS).- Casi una de cada seis muertes por cáncer de próstata podría prevenirse si se introdujera la detección selectiva para hombres con un mayor riesgo genético de la enfermedad, según un nuevo estudio de modelado por computadora dirigido por el University College de Londres (UCL).

El cáncer de próstata es el tumor más común en los hombres y, sin embargo, a diferencia del cáncer de mama y del de cuello uterino, actualmente no existe un programa nacional de detección de esta enfermedad en muchos países.

Se puede usar un análisis de sangre que detecta niveles elevados del antígeno prostático específico (PSA) para detectar el cáncer de próstata. Sin embargo, esta prueba no es un indicador confiable, ya que no distingue con precisión entre los cánceres peligrosos de los inofensivos, lo que lleva a operaciones innecesarias y tumores malignos que no son detectados.

El estudio, publicado en ‘PLOS Medicine’, modeló los daños y beneficios de la introducción de un examen de PSA de cuatro años para todos los hombres de 55 a 69 años en comparación con controles más específicos para aquellos con mayor riesgo de la enfermedad.

Los investigadores concluyeron que el mejor enfoque sería evaluar a los hombres con un riesgo genético ligeramente mayor, casi la mitad de los hombres en ese grupo de edad, ya que esto tendría el mayor beneficio para la salud, evitando muertes por cáncer de próstata y minimizando tratamientos innecesarios para tumores inofensivos.

Esto se debe a que los hombres con un mayor riesgo genético tienen más probabilidades de beneficiarse y menos probabilidades de ser perjudicados al realizar una evaluación.

La profesora de Investigación Sanitaria Aplicada de la UCL) Nora Pashayan, autora principal del estudio, destaca que habitualmente la detección de este cáncer no se realiza porque se cree que el daño del sobrediagnóstico supera el beneficios. «Nuestro estudio muestra que la detección selectiva puede reducir los diagnósticos innecesarios al tiempo que ayuda a prevenir que las personas mueran por la enfermedad al permitir una detección más temprana», asegura.

Los investigadores crearon una cohorte hipotética de 4,5 millones de hombres, que representa el número de hombres de 55 a 69 años en Inglaterra, y simularon los resultados de la introducción de la detección en esta población.

Los resultados, incluidas las muertes por cáncer de próstata evitados, los diagnósticos innecesarios y los costos de detección se compararon para la ausencia de detección, la detección universal basada en la edad y la detección más específica utilizando una gama de umbrales de riesgo genético.

El escenario óptimo, concluyeron los investigadores, sería evaluar a los hombres con un riesgo del 4 al 7% de contraer cáncer de próstata en los próximos 10 años, es decir, entre aproximadamente la mitad y la cuarta parte de todos los hombres de entre 55 y 69 años.

La detección de todos los hombres en ese grupo de edad resultaría en la mayoría de las muertes evitadas (20%) pero, junto con el costo adicional, también conduciría a una gran cantidad de diagnósticos innecesarios, con casi uno de cada tres cánceres detectados por la detección inofensiva.

La detección en un umbral del 4% prevendría el 15% de las muertes por cáncer de próstata, casi una de cada seis muertes, al tiempo que ofrece las mayores ganancias en términos de años de vida ajustados por calidad, lo que significa más años de buena salud en la población. Esto también reduciría la cantidad de diagnósticos innecesarios de cánceres inofensivos en aproximadamente un tercio en comparación con la detección de todos los hombres de 55 a 69 años.

La evaluación de los hombres con un riesgo del 4-7% también sería mucho más rentable que la evaluación de todos los hombres de 55 a 69 años, ahorrando entre un quinto (para el umbral de riesgo del 4%) a casi la mitad del costo (umbral de riesgo del 7%), mientras se mantienen los beneficios de la detección.

Según los escenarios simulados, los hombres de 55 a 69 años tendrían controles cada cuatro años una vez que hubieran alcanzado el umbral de riesgo. Esto significaría una proporción cada vez mayor de hombres que se someten a controles a medida que envejecen, ya que los hombres mayores tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad.

La investigación pionera dirigida por UCL ya ha llevado a un cambio en la forma en que se diagnostica el cáncer de próstata. Desde diciembre pasado, ahora se recomienda la resonancia magnética como la primera prueba para los hombres sospechosos de tener cáncer, después de que dos ensayos clínicos realizados con la confianza de los Hospitales de la Universidad de Londres (UCLH) descubrieron que las imágenes de resonancia magnética podrían reducir de manera marcada y segura el número de hombres que necesitan una biopsia.

El profesor de Ciencias Médicas del UCL Mark Emberton señala: «Siento que ahora tenemos las herramientas que nos ayudan a identificar a los hombres con enfermedades clínicamente importantes y la aplicación de estas herramientas al paciente correcto tiene que ser el futuro. Es por eso que este trabajo es tan importante en ayudándonos a saber quién y cuándo evaluar».

Los investigadores apuntan que la detección selectiva basada en el riesgo genético requeriría una evolución de los servicios de detección.