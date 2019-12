Exministra de Comunicación boliviana dice que teme al Gobierno de facto

Moscú, 25 dic (Sputnik).- La exministra de Comunicación boliviana Gisela López afirmó este miércoles que tiene miedo del Gobierno de facto de Bolivia.

Estas declaraciones de López siguen artículos de varios medios que se enfocaron en el hecho de que la exministra apareció públicamente junto con el exlíder boliviano Evo Morales en un vídeo grabado en Argentina, que el expresidente publicó en su cuenta de Twitter el 24 de diciembre.

El periódico Página Siete en su artículo de este miércoles indicó que «no se sabía nada de la exautoridad desde la renuncia del expresidente de Morales» el pasado 10 de noviembre.

«A partir de mi «aparición pública» y de este tuit, sé que el golpismo desatará su ira en mi contra. No crean que no temo. Si han sido capaces de matar 36 personas para llegar al poder, ¿no tengo derecho a temer?», escribió López en su cuenta de Twitter.

En particular, la exministra se dirigió al diario boliviano El Deber, que publicó un artículo sobre el vídeo en cuestión y afirmó que «López es requerida por la justicia boliviana para que aclare el caso de la firma mexicana Neurona».

«¡No! El Deber, yo no he sido «requerida por la justicia» hasta hoy, Navidad. He sido linchada mediáticamente. He sido hostigada, amenazada y me ha dado muerte civil el golpismo. Pero no tengo siquiera requerimiento para declarar ante Fiscalía», expresó.

Morales renunció a la presidencia de Bolivia el 10 de noviembre tras manifestaciones en contra de su reelección y el pedido expreso de la policía y las Fuerzas Armadas, luego de un informe de la Organización de los Estados Americanos que marca irregularidades en las elecciones del 20 de octubre.

El 12 de noviembre, la senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia de facto de Bolivia en una sucesión sin acuerdo parlamentario aunque avalada por el Tribunal Constitucional.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 13 de noviembre otorgó asilo a Morales.

Morales salió de México hacia Cuba el 6 de diciembre y posteriormente viajó a Argentina, donde tramita el estatus de refugiado.

El 18 de diciembre, la Fiscalía de Bolivia ordenó la detención del exmandatario, acusado de «sedición y terrorismo». (Sputnik)