Escasez de gasolina se agudiza en varios estados de Venezuela

Caracas, 28 dic (Sputnik).- En los últimos días la escasez de combustible se agudizó en varios estados de Venezuela, y usuarios del sur del país dijeron a Sputnik que las razones de los últimos días son las fallas eléctricas y la ausencia de camiones cisternas.

«Desde el 25 de diciembre a las 5:00 estábamos haciendo cola (fila) para echar gasolina ayer (jueves) y teníamos el número 89, usualmente las bombas abren a las 6:30, pero esta vez no fue así la gandola (camión cisterna) no llegó si no hasta las 15:30 y en lugar de dar 250 números como es habitual solo entregaron 200, así que muchas personas quedaron por fuera», dijo a esta agencia Emperatriz Tovar residente de Puerto Ordaz, estado Bolívar (sur).

Tovar contó que el combustible que llegó a la estación de servicio el jueves no fue suficiente.

«A las 16:00 había como 100 carros (automóviles) más esperando a ver si por suerte les echaban más, tras un día haciendo cola y no pudieron, por lo que ahora por su número de placa (matrícula del auto) les toca el lunes», explicó.

La policía les notificó a los usuarios de las estaciones de servicio del estado Bolívar, que los retrasos registrados en los últimos días se debían a fallas eléctricas en el Sistema Suministro de Oriente (Sisor) de Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresa estatal, responsable de la venta de combustible en el país, así como de la extracción y exportación de crudo y sus derivados.

«En la bomba los policías dijeron que llamaron a Sisor y allí les dijeron que tenían fallas eléctricas y problemas para facturar y lo estaban haciendo de forma manual, lo que estaba provocando retrasos sumado a la ausencia de gandolas», señaló Miguel Díaz.

En el trayecto de la fila, contaron los afectados a Sputnik, hay quienes ofrecen, a cambio de 10 dólares, su cupo.

«Es decir ellos hacen la cola y luego sacan su carro y meten otro, venden el número que asigna la policía», contó una de la usuaria, que prefirió no dar su nombre, pero aseguró que ha decidido pagar, porque es madre de un bebé de 3 meses y no tiene con quién dejarlo para hacer hasta dos días de fila.

En el estado Bolívar desde hace 8 semanas sus habitantes se ven obligados a realizar filas kilométricas, producto de la escasez de combustible, y sus usuarios aseguran que lo que comenzó como una contingencia se ha vuelto rutina.

Esta situación ha desencadenado en protestas no solo en Puerto Ordaz, sino también en otras ciudades del interior de Venezuela.

De acuerdo a lo que reportan medio nacionales también se encuentran afectados los estados Yaracuy (oeste), Zulia (oeste), Mérida (oeste), Trujillo (oeste), Barinas (oeste), Portuguesa (oeste), Apure (suroeste), Cojedes (oeste), Táchira (oeste), Lara (oeste), Valencia (norte), y Aragua.

Hasta el momento Pdvsa no ha informado a qué se debe la escasez de combustible y tampoco ha contestado las consultas realizadas por Sputnik al respecto.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado que las sanciones de Estados Unidos buscan afectar incluso la compra de gasolina para abastecer el parque automotor de su país.

Además, sostiene que debido al bajo costo del combustible en su nación los países vecinos (Brasil y Colombia) permiten el contrabando de cisternas que son vendidas a menor precio. (Sputnik)