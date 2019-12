El presidente catalán insiste en un referéndum para Cataluña en su mensaje de Fin de Año

Barcelona (España) 31 dic (Sputnik).- El presidente catalán, Quim Torra, volvió a insistir en el «derecho a la autodeterminación» de Cataluña, apelando al referéndum de independencia que su Gobierno reclama para decidir sobre el futuro de la región en España, durante el tradicional discurso televisado de Fin de Año.

En coincidencia de su mensaje institucional con la conclusión de las negociaciones entre el Partido Socialista Obrero (PSOE) y el partido independentista Esquerra Republicana (ERC) sobre la investidura de Pedro Sánchez, Torra advirtió de que un «diálogo honesto» debe pasar por un futuro referéndum para Cataluña.

ERC anunció el lunes que dejará en manos de sus bases el próximo 2 de enero la decisión de investir o no a Pedro Sánchez con el apoyo de sus diputados en el Congreso.

«No podemos volver a caer en la trampa de engañarnos a nosotros mismos», aseguró en este sentido el presidente de Cataluña, que en su discurso arremetió contra el Estado español y la «judicialización» al movimiento independentista catalán durante 2019.

«Dejamos atrás otro año lleno de dificultades e injusticias que nos han indignado, y de una permanente judicialización de las decisiones que los ciudadanos y representantes políticos han tomado» sostuvo Torra desde la sede del Gobierno catalán y acompañado de una bandera de Cataluña.

En su discurso el dirigente catalán criticó que este «termine como otro año en que los catalanes viven en una democracia secuestrada».

Torra se pronunció así en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes y políticos del movimiento independentista a entre 9 y 13 años de cárcel, tras un polémico juicio que marcó la política española y catalana este año.

«En 2019 constatamos con más evidencias que nunca la cara autoritaria del Estado español», aseguró Torra que calificó el proceso judicial contra los políticos catalanes, que permanecen en prisión desde hace dos años, de una «vergüenza».

Després d’un 2019 de democràcia segrestada, el 2020 ha de ser l’any de la democràcia retrobada. No hi ha cap solució real per Catalunya que no impliqui reconèixer el dret d’autodeterminació i el seu exercici. Molt bon 2020 a tothom! pic.twitter.com/bjLunEARlR

— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 30 de diciembre de 2019