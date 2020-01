La industria de los videojuegos alcanza los 120.100 millones de dólares en 2019

Madrid, 3 Ene. (Portaltic/EP).- La industria de los juegos ha facturado 120.100 millones de dólares (alrededor de 107.490 millones de euros) en 2019, lo que supone un 3 por ciento más que la cifra del año anterior, siendo Fortnite el videojuego que más beneficios ha generado.

Los datos recogen los ingresos de juegos para móviles, ordenador y videoconsolas, así como de realidad aumentada, ‘eSports’ y realidad virtual.

De los 120.100 millones de dólares, 64.000 millones representan los ingresos de juegos para móviles, 29.600 millones para ordenador y 15.400 millones para videoconsolas, según un informe de SuperData. El resto incluye 6.500 millones de dólares de vídeos relacionados con los videojuegos y 6.300 millones de realidad extendida.

Los juegos gratuitos han representado un 80 por ciento de los ingresos en juegos digitales en 2019, gracias a los juegos de los teléfonos móviles.

Candy Crush Saga y Honor of Kings han elevado la participación de los dispositivos móviles en los ingresos de juegos gratuitos, algo que SuperData espera que continúe en 2020. También destaca la aparición de la versión móvil de títulos de franquicias como Call of Duty o Mario Kart.

Por segundo año consecutivo, Fortnite ha liderado la lista de ingresos, generando 1.800 millones de dólares en 2019, comparado con los 2.400 millones obtenidos en 2018. League of Legends, que tiene más jugadores, ha generado 1.500 millones de dólares.

Según la investigación de SuperData, los ingresos de los videojuegos ‘premium’ bajaron un 5 por ciento en 2019. Entre otras cosas, el informe asegura que se debe a que este año han salido a la luz menos éxito que en 2018, cuando se lanzó Red Dead Redemption 2, Spider-Man y Monster Hunter: World.

Por su parte, los ingresos de los juegos de realidad extendida aumentaron un 26 por ciento en 2019, gracias a los cascos de realidad virtual como Oculus Quest. En móvil, los ingresos se incrementaron un 12 por ciento gracias a Pokémon Go.

SuperData considera que los ingresos en la industria de los videojuegos crecerán un 4 por ciento en 2020, con 124.800 millones de dólares, de los cuales 19.800 millones representarán los beneficios de juegos ‘premium’. Esto se debe a los lanzamientos de juegos como Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II y Animal Crossing: New Horizons.

Por otra parte, la audiencia de los vídeos con contenidos de juegos ha alcanzado los 944 millones de personas, un 5 por ciento más que el año anterior. Este mercado ha generado unos ingresos de 6.500 millones de dólares en 2019.