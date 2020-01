De acuerdo con O’Brien, el general iraní fue asesinado mientras viajaba en un auto por la capital iraquí, Bagdad.

La razón del ataque, de acuerdo con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, fue el hecho de que Qasem Soleimani estaba planeando ataques contra los militares y diplomáticos estadounidenses en la región. Al mismo tiempo, O’Brien se negó a revelar detalles sobre los presuntos planes que tramaba el general iraní contra EEUU aludiendo a que se trata de una información «extremadamente secreta».El comandante de la Fuerza Quds de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán murió en un ataque aéreo en las afueras de Bagdad autorizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de EEUU, Donald Trump, había dicho que su país está «preparado para ejecutar cualquier acción que sea necesaria» si los ciudadanos estadounidenses son amenazados.

Asimismo, dijo que el ataque no fue con el objetivo de empezar una guerra, sino de evitar un conflicto armado.»Tomamos medidas para frenar una guerra, no para comenzar una (…) Tengo un profundo respeto por el pueblo iraní, EEUU no busca un cambio de régimen», dijo Trump en una improvisada conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en el sureste de EEUU.

Irán expresó una enérgica protesta por las acciones de EEUU y prometió dar «una respuesta contundente» al ataque contra el general Soleimani, que calificó como un acto de terrorismo internacional. (Sputnik)