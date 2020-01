El concurso a carrera es próximo paso en el ingreso a la UCR en el 2020

San José, 3 Ene (ODI/UCR).- Casi 28.000 estudiantes que resultaron elegibles tendrán la oportunidad de participar en el concurso a carrera y recinto, que pondrá a disposición la Universidad de Costa Rica (UCR) el 6 y 7 de enero vía web, o 6,7 y 8 de enero 2020 en forma presencial.

Asimismo, los estudiantes tendrán la oportunidad de solicitar beca socioeconómica del 16 de enero a las 8 a.m. al 22 de enero 2020 a las 9.am.

De esta manera, se inician una serie de pasos que cuidadosamente deben ir cumpliendo los estudiantes de primer ingreso, quienes el 9 de diciembre pasado conocieron el puntaje obtenido en el examen de admisión, el cual debe ser igual o mayor a 442 puntos, para tener posibilidades de ingresar a estudiar a la Institución.

Es así como quienes completen todos estos requisitos y logren un cupo en una carrera, podrán ingresar a la Institución, a partir del 9 de marzo del 2020.

Un dato importante que aclaró la Oficina de Registro e Información es que a partir de el 2020 no se guardará la nota de admisión, por lo que quienes no completen el proceso respectivo y deseen ingresar el próximo año deberán inscribirse nuevamente para realizar la Prueba de Aptitud Académica o examen de admisión.

Estar atentos

A principios de enero se publica el Calendario estudiantil, el cual, tanto los estudiantes de primer ingreso, como los regulares deben tener siempre a mano para que conozcan todas las fechas en las cuales deben cumplirse trámites para ingresar a estudiar en el I Ciclo lectivo de la UCR.

El primer paso que deberán cumplir los estudiantes de primer ingreso es participar en el concurso de ingreso a recinto y carrera en las fechas indicadas anteriormente, pero antes de ello se le recomienda a los estudiantes revisar la normativa que se les enviará vía correo, especialmente lo referente a la modificación de cupos de admisión a cada una de las carreras, ya que ahí se podrán dar cuenta cuál es la oferta que está haciendo la Institución en cada sede y recinto del país.

También es importante que revisen la normativa relativa al primer ingreso ordinaria y primer ingreso diferida, en caso de que vaya a ingresar por esa vía. Los enlaces para revisar estas informaciones se inbcluirán también el mensaje que les enviará la Oficina de Registro a todos los estudiantes.

Según comentó José Rivera Monge, director de la Oficina de Registro e Información de la UCR, en el concurso a recinto y carrera la Universidad le ofrece la posibilidad de solicitar ingreso hasta en dos opciones.

Para efectuar este trámite deben ingresar a la dirección: ingreso.ucr.ac.cr, el día 6 de enero 2020, a partir de las 00:05 horas y hasta el martes 7 de enero a las 11:55 de la noche.

“Adicionalmente, aquella población que no pueda realizarlo vía web, puede efectuar el proceso el 6, 7 y 8 de enero, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la Oficina de Registro, o en los servicios de Registro de las sedes regionales”, destacó Rivera.

Luego de conocer el resultado del concurso a carrera y recinto los estudiantes deberán completar los siguientes trámites como revisión de cita de prematrícula, prematricula, revisión de cita de matrícula, matrícula de cursos y otros más que serán indicados en el Calendario estudiantil.

Solicitud de becas

Todo estudiante que participe en el concurso a carrera y recinto tiene también la posibilidad de solicitar beca socioeconómica, aún si no conoce los resultados de este proceso. Para estos efectos, a partir del 16 de enero 2020 a las 8 a.m. y hasta el 22 de enero 2020 a las 9 a.m. podrá ingresar al sitio: https://becassolicitudes.ucr.ac.cr/becas/ digitando su número de carné y contraseña.

Ahí debe indicar si posee algún título universitario obtenido en una universidad diferente a la Universidad de Costa Rica, luego debe hacer la solicitud de beca socioeconómica y si está de acuerdo con lo estipulado presiona el botón correspondiente y procede a completar los datos personales y la información de su grupo familiar, la cual debe ser correcta y fidedigna.

Seguidamente, tiene que solicitar su cita para entrega de documentación para lo cual debe escoger la sede o recinto más cercano para ir a entregar dicha información y se le brindarán la fecha y hora de entrega entre el 22 y el 31 de enero 2020. En la pantalla le aparecerá la lista de documentos que se requiere presentar.

El resultado de la asignación de becas será publicado el 24 de febrero 2020 y podrá ser consultado accesando los siguientes enlaces: https://becas.ucr.ac.cr o http://ematricula.ucr.ac.cr

(*) Nidia Burgos Quirós, Periodista, Oficina de Divulgación e Información UCR.