Quim Torra somete su inhabilitación a decisión del Parlamento de Cataluña

Barcelona (España), 4 ene (Sputnik).- El presidente de Cataluña, Quim Torra, somete este 4 de enero a decisión del pleno del Parlamento catalán la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar su acta de diputado para inhabilitarle de su cargo al frente del Ejecutivo autonómico.

«Yo me debo a este Parlamento, que me invistió presidente. Y tan solo reconozco a esta cámara la capacidad de retirarme la confianza que me otorgó» aseguró el líder independentista en una comparecencia al comienzo de la sesión extraordinaria de la Cámara catalana.

Para este pleno está prevista la votación de una propuesta de resolución presentada por los partidos de la mayoría independentista (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y Candidatura d’Unitat Popular) en respuesta a la inhabilitación del presidente Torra.

El texto, que las formaciones registraron en la mañana del 4 de noviembre, insta al Parlamento catalán a rechazar la resolución de la JEC y la califica de de un «golpe de estado» que va contra «la voluntad política» de los catalanes.

El independentismo solicitó la alteración del orden del día para incluir el debate y la posterior votación de esta propuesta de resolución que pretende reafirmar la Presidencia de Quim Torra y que reclama el apoyo de los diputados del Partido Socialista catalán y los miembros de la confluencia de Unidas Podemos, En Comú Podem.

El texto, que contiene 7 puntos, ratifica como diputado y, por tanto, como presidente, a Quim Torra, y reafirma la voluntad del independentismo de presentar «todos los recursos judiciales oportunos» contra la decisión de la JEC.

La Junta Electoral Central de España acordó la destitución del independentista Quim Torra tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un año y medio de inhabilitación por desobediencia al negarse a descolgar unas insignias independentistas de edificios públicos en periodo preelectoral.

El documento presentado por el bloque independentista insiste en que el único marco jurídico aplicable a la figura del presidente de Cataluña es la ley de presidencia de la Generalitat y el Gobierno, así como el Reglamento del Parlamento de Cataluña, que implica que solo este órgano tiene potestad para alterar su composición.

«Si el parlamento no aplica mi destitución seguiré siendo diputado y presidente de Cataluña» aseguró Torra en este sentido, y reiteró que «sin el respeto a la voluntad popular no hay democracia».

El líder catalán también apeló a «cada uno de los diputados», en una clara referencia a los socialistas catalanes, a «respetar la voluntad democrática» frente a «la alteración autoritaria que pretende hacer la JEC» con su inhabilitación.

«¿A quién defenderán hoy?, ¿qué defenderán?», trasladó Torra a los diputados, a los que llamó a «votar» con consciencia sobre una resolución que no considera «legítima».

El Partido Socialista de Cataluña presentó por su parte una resolución que propone a la Mesa del Parlamento interponer un recurso al Tribunal Supremo, remarcando que la sentencia que la justicia catalana emitió contra el presidente Torra no es firme. (Sputnik)