¿Con qué armas EEUU asesinó al general iraní Soleimani en Bagdad?

Moscú, 5 Ene (Sputnik).- En la madrugada del 3 de enero, EEUU lanzó un ataque en el que murió el general iraní Qasem Soleimani luego de que este llegara a Bagdad tras su visita a Siria. Junto con el alto mando murieron al menos ocho personas más, incluido Abu Mahdi Muhandis, uno de los líderes de las milicias chiíes iraquíes.

Las explosiones que sacudieron al convoy que transportaba a estas prominentes figuras fueron tan potentes que, según los medios locales, el cuerpo de Soleimani quedó muy afectado y fue posible reconocerlo solo por el anillo que tenía en su mano. ¿Se usó el famoso misil-espada? Durante las primeras horas tras el asesinato corrieron rumores de que se emplearon misiles lanzados desde tierra, pero más tarde los medios estadounidenses informaron que se empleó el dron MQ-9 Reaper: el arma predilecta de EEUU para esta clase de misiones. Más tarde, el canal de televisión Al Arabiya afirmó que en el ataque perpetrado el 3 de enero se usaron misiles modificados Hellfire R9X, que en vez de una carga explosiva llevan unas espadas que se despliegan al impactar contra el objetivo. Sin embargo, las imágenes del lugar de los hechos indican lo contrario. آمریکا در چند مورد حذف فرماندهان گروه های مسلح جهادی در #سوریه از نسخه R9X موشک هلفایر (متکی به تیغه های فولادی و انرژی جنبشی به جای سر انفجاری) استفاده کرده بود اما در جریان حمله و سقط کردن #قاسم_سلیمانی گویا از نسخه با سرجنگی ضدزره استفاده شده است.

AGM-114 R9X Hellfire 👇 pic.twitter.com/ihj0tkVixj — S.FULCRUM (@s_fulcrum) 3 de enero de 2020

EEUU ya ha empleado estos misiles, conocidos como los Hellfire Ninja, contra otros blancos de alto nivel y las fotos muestran que los autos alcanzados quedaron fragmentados y las víctimas morían debido al potente impacto y los efectos de las navajas. Esta clase de misiles fue desarrollada para disminuir los daños colaterales de los misiles convencionales, cuyas explosiones ocasionaban decenas de víctimas mortales entre la población civil. آمریکا در چند مورد حذف فرماندهان گروه های مسلح جهادی در #سوریه از نسخه R9X موشک هلفایر (متکی به تیغه های فولادی و انرژی جنبشی به جای سر انفجاری) استفاده کرده بود اما در جریان حمله و سقط کردن #قاسم_سلیمانی گویا از نسخه با سرجنگی ضدزره استفاده شده است.

Sin embargo, el vídeo del ataque muestra que hubo una fuerte explosión y ráfagas de fuego cuando el misil alcanzó el auto en el que viajaba Soleimani. Además, en las fotos captadas tras el ataque se ve que los vehículos quedaron reducidos a cenizas y los muros colindantes llevan marcas de metralla. Esto demuestra que fueron empleados los misiles Hellfire con una ojiva explosiva, probablemente para asegurarse del éxito de la misión.

لحظة العدوان الامريكي الغاشم و اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس pic.twitter.com/vbBmAonbV5 — قناة العهد (@AhadTv) 3 de enero de 2020



De acuerdo con distintos informes, en total fueron lanzados entre dos y cuatro misiles. Esto indica que los militares estadounidenses estaban dispuestos a correr el riesgo de causar muertes colaterales al emplear los misiles convencionales en medio de la capital de Irak.

تشير التحليلات الأولية إلى استخدام صاروخ من طراز Hellfire R9X في عملية تصفية قائد فيلق #القدس الإيراني قاسم سليماني والمرافقين له، حيث ظهرت بقايا الجثث ممزقة إرباً https://t.co/mAiQeRBg6x #العربية — العربية (@AlArabiya) 3 de enero de 2020



También cabe la posibilidad de que hayan sido empleados dos misiles Ninja y otros dos convencionales para rematar la faena, pero se ve poco probable que fueran empleados únicamente los misiles con navajas.

MQ-9 Reaper: el asesino favorito de EEUU

Esta no es la primera vez que se emplea una aeronave no pilotada para eliminar a una persona no grata para EEUU. De hecho, el primer presidente en autorizar el uso de un dron para asesinar a un enemigo fue Bill Clinton, quien tenía por objetivo a Bin Laden.

Sin embargo, la primera vez que un dron se usó con éxito para un asesinato fue durante la Administración de George W. Bush en Yemen. Más tarde, el presidente Barak Obama heredó la tradición y multiplicó por diez el uso de los drones para llevar a cabo asesinatos de enemigos importantes. Para autorizarlos, los documentos internos de EEUU se justificaban con la ley internacional, aludiendo a la defensa propia contra ataques terroristas planeados.

Este modelo del dron es un arma idónea para efectuar esta clase de misiones, puesto que puede volar con una carga completa durante 14 horas a una velocidad de crucero de 313 km/h. Por lo cual, es capaz de sobrevolar el área donde se encuentra el objetivo a la espera del momento perfecto para asestar un golpe.

Para ello cuenta con siete puntos de anclaje y la capacidad de portar hasta cuatro misiles AGM-114 Hellfire, así como dos bombas de 230 kilos guiadas por láser. El dron mide 11 metros de largo y tiene una envergadura de 20 metros.

A pesar del gran peligro que representan estas armas, han habido casos en los que un hacker logra introducirse al sistema para copiar algunos documentos secretos e incluso observar las imágenes transmitidas por las cámaras de estas aeronaves. (Sputnik)