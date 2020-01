La coalición liderada por EEUU anuncia que saldrá de Irak

«Respetamos su decisión soberana que exige la salida de nuestras tropas», se dice en el documento. También se menciona que las fuerzas de la coalición serán reubicadas «en los próximos días o semanas», informa Reuters.

Además, en las redes circula lo que se afirma que es una copia de la carta, aunque hasta ahora el Pentágono no respondió a la solicitud de Sputnik de corroborar su veracidad. Mientras tanto, una fuente de Reuters entre los militares iraquíes ha confirmado la autenticidad de la carta.

Reports that US has announced it is pulling out of #Iraq. That leaves a heavily pro-#Iran parliament backed by roaming militias versus Iraqi protestors demanding that the government and Parliament are ousted and militias disbanded.

Let’s see who wins this one…#IraqProtests pic.twitter.com/Ojp6IeVChW

— Sami Hamdi سامي الهاشمي الحامدي (@SALHACHIMI) 6 de enero de 2020