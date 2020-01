Irán atribuye a error humano provocado por «aventurerismo de EEUU» accidente de avión

Una declaración militar anunciada por los medios estatales iraníes afirma que el avión fue confundido con un «objetivo hostil» después de que se acercara a un «centro militar secreto» de la Guardia Revolucionaria. El Ejército estaba en su «nivel más alto de preparación» en medio de las intensas tensiones con Estados Unidos.

«En tal condición, debido a un error humano y de manera no intencional, el vuelo fue derribado», dice el comunicado.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔

— Javad Zarif (@JZarif) 11 de enero de 2020