Evacuaciones y suspensiones de vuelos por erupción de volcán mortífero cerca de Manila

Manila, 12 ene (Sputnik).- Una nueva erupción del Taal, volcán mortífero que se encuentra a unos 50 kilómetros de la capital de Filipinas, provocó este domingo la evacuación de varias localidades y el cierre del aeropuerto internacional de Manila.

«Las operaciones de vuelo en el aeropuerto internacional Ninoy Aquino se han suspendido temporalmente debido a la ceniza volcánica [proveniente] de la erupción del volcán Taal», advirtió la autoridad aeroportuaria en las redes sociales.

A los pasajeros se les recomienda que contacten con sus respectivas aerolíneas para mantenerse al tanto de los cambios en el horario.

Por su parte, la Cruz Roja de Filipinas tuiteó que «empleados y voluntarios ya están sobre el terreno para la evacuación en curso de 2 ciudades (Tanauan, Lipa) y 5 municipios (Taal, Cuenca, Agoncillo, San Nicolás, Balete).

Más de medio millón de personas residen en estas zonas, de acuerdo con el censo de 2015.



Debido a la caída de la ceniza volcánica, las clases en algunas partes del área metropolitana de Manila se suspenderán el lunes.

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) elevó el estado de alerta por la erupción del Taal al nivel 3, lo que equivale a perturbaciones magmáticas.

«A partir de las 14:04 (GMT+8), el cráter principal del volcán Taal ha aumentado su actividad eruptiva, generando un penacho un kilómetro de altura acompañado de temblores volcánicos y terremotos en la isla del volcán y distritos de Agoncillo, provincia de Batangas.

A las 19:30, el ente elevó la alerta al nivel 4, de inminente erupción explosiva y peligrosa en las próximas horas o días, luego de que la continua erupción diera origen a una columna de vapor y material piroclástico de 10-15 kilómetros, con cenizas cayendo incluso en la ciudad Quezón. También se registraron dos sismos volcánicos de magnitudes 2,5 y 3,9 sobre slas seis de la tarde.

