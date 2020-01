Demócratas y medios están tratando de hacer de Soleimaní alguien «maravilloso», asegura Trump

Washington, 13 ene (Sputnik).- El Partido Demócrata y algunos medios están intentando hacer pasar al alto militar iraní Qasem Soleimaní como una gran persona, dijo este lunes el presidente de EEUU, Donald Trump.

«Los demócratas y los medios de noticias falsas están tratando de hacer pasar al terrorista Soleimaní como un muchacho maravilloso, solo porque hice lo que debería haber sido hecho hace 20 años», escribió el mandatario en Twitter.

Trump expresó también, en la misma red social, que los demócratas y los medios están «trabajando duro» para determinar si el ataque que iba a cometer Soleimaní era «inminente» o no.

«La respuesta es «sí», pero en realidad no importa, debido a su horrible pasado», añadió el presidente estadounidense.

The Fake News Media and their Democrat Partners are working hard to determine whether or not the future attack by terrorist Soleimani was “imminent” or not, & was my team in agreement. The answer to both is a strong YES., but it doesn’t really matter because of his horrible past!

