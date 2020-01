Sin bloqueo: documental sobre vacuna cubana contra el cáncer llega a EEUU

A pesar de que en los últimos años el Gobierno de Donald Trump ha arreciado la política de bloqueo y sanciones contra Cuba, el intercambio científico entre ambos países logra vencer los desacuerdos políticos.

El anuncio del audiovisual Cuba’s Cancer Hope, escrito y dirigido por Llew Smith, fue divulgado a través de la cuenta de Twitter del Roswell Park Comprehensive Cancer Center, de Nueva York, primera entidad de Estados Unidos en realizar un ensayo clínico de la vacuna producida en la isla.

Roswell Park experts were happy to share their input with @novapbs for “Cuba’s Cancer Hope,” which looks at #CIMAvax and other promising cancer therapies developed by Cuban scientists. The show, which is being highlighted at #TCA20, will debut in April on @PBS – stay tuned!

— Roswell Park (@RoswellPark) 10 de enero de 2020