Activan alerta por riesgo químico tras la explosión de una planta en Cataluña

Barcelona (España) 14 ene (Sputnik).- Los servicios de Protección Civil de Cataluña activaron el plan de emergencias por riesgo químico tras producirse una fuerte explosión en una planta de una empresa petroquímica en la provincia catalana de Tarragona.

Explosió a la planta de la petroquímica de la Canonja. De moment no es sap quin ha estat el causant de l’explosió. S’ha escoltat i s’ha notat des de diversos punts de la demarcació (Tarragona i Vila-seca).

«Alerta por explosión e incendio en una empresa del polígono sur de Tarragona, todavía por identificar. En estos momentos se desconoce si hay heridos», informó Protección Civil.

Poco antes de las 19:00 (hora local), una fuerte explosión afectó a este polígono petroquímico y provocó un incendio que se detectó a varios kilómetros de distancia, según los vídeos que difundieron decenas de usuarios a través de las redes sociales.

Hi ha hagut una explosió a la petroquímica de Francolí de Tarragona. Primer s’ha il·luminat el cel i tot seguit s’ha escoltat com petava alguna cosa. Ara hi ha una columna de fum que comença a ser considerable. #Tarragona pic.twitter.com/BDxRjRhk5b

— Gerard Cañellas (@GerardCanellas) 14 de enero de 2020